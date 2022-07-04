Tsunoda, Gasly ile kazası için suçu üstlendi

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AlphaTauri pilotları, Britanya GP'de yedinci ve sekizinci sırada yarışıyordu ancak temas etmelerinin ardından Gasly yarıştan çekilirken, Tsunoda 14. sırada finiş gördü.

Aralarındaki mücadelenin, Gasly'nin yumuşak lastikleri tanelendiği için takım arkadaşının ona yaklaşmaya başlamasıyla birlikte 10. turda kızışmaya başladığı görüldü.

Tsunoda, içeriden gelmeye başladı ve Gasly pistin dışına çıktı ancak yine de Vale'den önce öne geçmeyi başardı.

Tsunoda, Gasly'e yakın kaldı ve Village'daki dar virajda içeriden gelmeyi denedi. Buradaki temas, her ili pilotun da spin atmasına neden oldu.

Mühendisi tarafından aracın nasıl olduğu sorulan Japon şu cevabı verdi: "Aracım iyi ama lanet olsun!"

O sırada Gasly'e, "Başını öne eğ, bunun için üzgünüz." dendi ve Fransız pilot cevap vermedi.

Tsunoda, kazaya sebep olduğu için beş saniye zaman cezası ve iki ceza puanı aldı. Gasly'den ise kanat hasarı yüzünden yarıştan çekilmesi istendi.

Tsunoda, hamle yapacak boşluğa sahip olduğunu düşündüğünü belirtti ancak suçlu olduğunu kabul etti.

Tsunoda, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Kendi açımdan, benim hızımla virajı almak kolaydı."

"Fakat aynı zamanda kapıyı kapatmasını da beklemiyordum. Kapıyı tamamen kapamadı ama dönüş yapmak için yeterince yer yoktu."

"Elbette birbirimizle mücadele ediyorsak, olabildiğince az yer bırakmak isteriz çünkü aracın kolayca geçmesini istemeyiz. Bu yüzden Pierre'i anlıyorum. Farklı bir fırsat için kesinlikle bekleyebilirim. Takım için üzgünüm."

"Kesinlikle bir görüşme yapmamız gerekecek. Ayrıca açıkça daha hızlıydım. Fakat yine de suçun bende olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok."

Tsunoda daha sonra şunları ekledi: "Fazla hızlı değildim. Virajın çıkışında beyaz çizginin içinde kalmak hâlâ mümkündü çünkü virajdan önce geçiş yapmayı denedim, virajın ortasında değil."

"Virajda bana karşı mücadele etmeyi denemesini beklemiyordum ama suç benim. Beklentilerimi yeterince iyi yönetemedim. Buradan öğrenebileceğim şey bu. Bir sonraki sefer bundan kaçınmalıyım."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, battles with Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly, takım arkadaşını eleştirmeyi reddetti ancak hayal kırıklığını açıkça belirtti.

Gasly, "Son derece hayal kırıklığına uğradım çünkü yeniden başladıktan sonra çok iyi bir pozisyondaydık. Çok zorlandığımız bir pistte ikimiz de puan alıyorduk."

"Bu, kendi içimizde görüşmemiz gereken bir şey ve burada konuşmaya başlamayacağım ama böyle bir fırsatı kaybettiğim için son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım."

"Böyle zor bir sezonda bu tür bir fırsatı kaçıramayız. Bu durumda ilk kez böyle bir senaryoyla karşılaşıyoruz. Gerekli değildi." dedi.

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, takımın Tsunoda'nın hamlesinden memnun olmadığını belirtti.

Egginton, "Takımın ve sürücülerin, paketten maksimumu almak ve araçları puan alabilecek bir pozisyona getirmek için çok çalıştığı bir hafta sonunda, muhtemel puanları kaçırmak çok hayal kırıklığı yaratıyor."

"Takım arkadaşları arasında temas olması asla iyi bir şey değil fakat bu durumda iki araç da büyük hasar aldı. Biri yarış dışı kaldı ve geri dönüşü yoktu."

"Takım olarak oturup gerekli konuşmaları yapacağız. Yuki'nin bugünkü hamlesi en doğru şey değildi ve bunu önlemek gerekiyor." dedi.

Tsunoda, pazar akşamı takım patronu Franz Tost ile İtalya'ya uçtu ve bu, ikiliye kaza hakkında konuşacak bol bol zaman tanıdı.