Tsunoda: "Gasly ile daha fazla konuşmaya başladık"

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Yuki Tsunoda, geçen yılki çaylak Formula 1 sezonu için AlphaTauri'ye katılmış ve burada 2017'den beri F1'de mücadele eden Pierre Gasly'nin takım arkadaşı olmuştu.

Gridin en iyi anlaşan sürücüleri arasında görülen ikili, hafta sonlarında birlikte eğleniyorlar ve sık sık dostane pozlar veriyorlar.

Bu açıdan durum, geçen yılın da ötesine geçmiş durumda ve her iki taraf da birbiriyle çalışmaktan keyif alıyor gibi görünüyor.

Tsunoda'ya geçen hafta yöneltilen sorulardan birisi de Gasly ile ilgiliydi.

Japon pilot, "Pierre ile gayet iyi bir ilişkim var. Kesinlikle geçen yıldan daha fazla konuşuyoruz."

"Aracı nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi, aracın nasıl hissettirdiği ve daha iyi hale getirmek için neler yapılabileceği hakkında geçen yıla göre daha fazla konuşuyoruz."

"Bence bir Formula 1 sürücüsü olarak tüm bunlar hakkında geçen yıldan daha fazla konuşuyoruz."

"Bu da kesinlikle doğru yön çünkü takım olarak gelişmemize yardım ediyor ve son yarışlarda kaydettiğimiz ilerlemeden gayet memnunuz." dedi.

Tsunoda, bu yıl kendisine daha fazla güvendiğini gizlemiyor.

"Geçen yıla göre farklı hissediyorum. Daha rahatım. Geçen seneye göre daha güvende hissettiğimi söylemek için henüz erken ama kesinlikle eskisi gibi hissetmiyorum."

"Artık her şeyi kontrol altında tuttuğumu düşünüyorum. Durumu daha iyi kontrol edebiliyorum, takımın nasıl düşündüğümü biliyorum ve bu da bana yardım ediyor."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Red Bull Content Pool