Tsunoda: "Gasly ile aynı problemlere sahibiz"

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AlphaTauri, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı ve sorunlar yaşadığı ilk beş yarışın ardından takımlar şampiyonasında yedinci sırada.

Bununla birlikte Gasly, takımın önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan İspanya GP'ye özel bir güncelleme getirmeyeceğini açıkladı.

Tsunoda ise, geçtiğimiz yıla kıyasla formunda gelişme gösterdi ve şu anda pilotlar şampiyonasında takım arkadaşının 4 puan farkla önünde ve 12. sırada yer alıyor ancak aracın gelişmesi gerektiğinin farkında.

Güncellemeler ile orta grubun daha da sıkışıp sıkışmayacağı sorulan Tsunoda, "Zor olmasını bekliyorum, kesinlikle yakın bir mücadele olacak."

"Geçtiğimiz yıla kıyasla kesinlikle gerideyiz. Q3'te olmak ve puanlar için mücadele etmek istiyorsak kesinlikle performansımızı maksimize etmeliyiz."

"Fakat geçen sefer iki araçla birden Q3'e çıktık. Bu yüzden umarım, bu performans yeni güncellemelere kadar işe yarar. O zamana kadar mümkün olduğunca geri bildirimde bulunuyoruz ve bir sonraki güncellemeler için takımla birlikte çalışıyoruz." cevabını verdi.

Tsunoda'nın takım arkadaşı Gasly, aracın ön tarafında sorun yaşadığını söylemişti.

Tsunoda, "Aynı probleme sahibim diyebilirim. Mühendislere oldukça benzer geri dönüşler yapıyoruz. Bu da takım için iyi."

"Ayrıca biraz da dayanıklılık sorunumuz var. Bu yüzden birkaç pozisyon kaybettim. Bunlar geliştirilebilir. Özellikle puan için mücadele ediyorken, büyük etkisi olan bu küçük şeyler kesinlikle iyi değil."

"Her yarış araçlardan birinde dayanıklılık sorunu oluyor. Temiz bir hafta sonu kesinlikle yapamadık."

"Fakat gittikçe iyiye gidiyoruz. Bu sorunlar ve aracın performansı, aracı anladıkça azalıyor." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Son olarak Tsunoda, aracı Gasly'den daha iyi idare edip etmediği sorulduğunda şu cevabı verdi: "Açıkçası tam tersi. O benden daha iyi idare ediyor."

"Ondan daha fazla arkadan kayma yaşıyorum. Bu yüzden araç denge kaybettiğinde daha fazla zorlanıyorum."

"Fakat ön tarafta onun kadar zorlanmıyorum. Sadece temiz bir yarış hafta sonu istiyorum. Benim sorunum sadece yarış temposu diyebilirim."

"Pierre'e kıyasla lastiği yeterince anlamadım. Fakat araç dengesi Miami'de iyiydi ve oldukça mutluydum."

"Yani elbete benzer geri bildirimler veriyoruz ama bence hissettiklerimizin miktarı farklı. Belki de o, sorunu benden daha fazla hissediyordur."