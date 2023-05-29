Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

Yuki Tsunoda yağmurun yağdığı son bölümde McLaren pilotlarının önünde puan almaya doğru gidiyordu fakat fren problemi yaşayınca gerilemeye başladı.

Her geçen tur gerileyen Tsunoda, sonunda 15. sıraya kadar geriledi ve hafta sonunu puansız kapatmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Tsunoda, üzgün olduğunu dile getirdi.

Japon pilotu, "Bu sonucu kabullenmek kolay değil çünkü özellikle kuru zeminde iyi bir tempoya sahiptik ve kontrol bizim elimizdeydi."

"Yağmurun başlamasıyla orta hamurdan geçiş lastiğine tam zamanında geçtik, bu yüzden takım bu konuda iyi bir iş çıkardı."

"Fakat tüm hafta sonu yaşadığım fren problemleri, yağmurda daha da arttı ve durumu kontrol etmek ya da yönetmek zordu."

"O andan itibaren araç içerisindeki bir yolcu gibiydim. Bugün puan alamadık ve hem ben hem de takım hayal kırıklığına uğradı."

"Bunu kabul etmek zor, hâlâ geliştirilmesi gereken şeyler var ama bu hafta sonundan kesinlikle olumlu şeyler çıkarabiliriz."

"Şimdi kendimizi sıfırlayacağız ve Barcelona'ya odaklanacağız." dedi.