Kayıt Ol
Önceki / Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı Sonraki / Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, yarışta yaşadığı fren sorunları nedeniyle muhtemel puanları kaçırdığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda yağmurun yağdığı son bölümde McLaren pilotlarının önünde puan almaya doğru gidiyordu fakat fren problemi yaşayınca gerilemeye başladı.

Her geçen tur gerileyen Tsunoda, sonunda 15. sıraya kadar geriledi ve hafta sonunu puansız kapatmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Tsunoda, üzgün olduğunu dile getirdi.

Japon pilotu, "Bu sonucu kabullenmek kolay değil çünkü özellikle kuru zeminde iyi bir tempoya sahiptik ve kontrol bizim elimizdeydi."

"Yağmurun başlamasıyla orta hamurdan geçiş lastiğine tam zamanında geçtik, bu yüzden takım bu konuda iyi bir iş çıkardı."

"Fakat tüm hafta sonu yaşadığım fren problemleri, yağmurda daha da arttı ve durumu kontrol etmek ya da yönetmek zordu."

"O andan itibaren araç içerisindeki bir yolcu gibiydim. Bugün puan alamadık ve hem ben hem de takım hayal kırıklığına uğradı."

"Bunu kabul etmek zor, hâlâ geliştirilmesi gereken şeyler var ama bu hafta sonundan kesinlikle olumlu şeyler çıkarabiliriz."

"Şimdi kendimizi sıfırlayacağız ve Barcelona'ya odaklanacağız." dedi.

paylaşım
yorumlar

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Formula 1

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek" Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Resmi: McLaren, Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaştı!

Resmi: McLaren, Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaştı!

Formula 1
Monako GP

Resmi: McLaren, Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaştı! Resmi: McLaren, Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaştı!

Sainz, geleceğiyle ilgili durumun 2024 sezonu öncesinde netleşmesini istiyor

Sainz, geleceğiyle ilgili durumun 2024 sezonu öncesinde netleşmesini istiyor

Formula 1
Monako GP

Sainz, geleceğiyle ilgili durumun 2024 sezonu öncesinde netleşmesini istiyor Sainz, geleceğiyle ilgili durumun 2024 sezonu öncesinde netleşmesini istiyor

Son Haberler

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

F1 Formula 1
İspanya GP

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor? Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

F1 Formula 1

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek" Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

F1 Formula 1
Monako GP

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı" Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

F1 Formula 1
Monako GP

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti" Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Formula 1
İspanya GP
Ezel Tan

Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor? Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Formula 1
Kemal Şengül

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek" Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı" Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti" Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Formula 1
Monako GP
Adam Cooper

Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı" Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı"

Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı"

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı" Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı"

Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil

Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil

Formula 1
Monako GP
Adam Cooper

Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil Gasly, takımın kendisini yağmurdan önce pite almasından memnun değil

Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor

Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor

Formula 1
Monako GP
Zeynep Taş

Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor Alonso 2023 şampiyonluğu için şansı olabileceğini düşünüyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol