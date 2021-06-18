Tsunoda, Fransa'da daha çok puan istiyor

Bakü'de gerçekleştirilen yarışta yedinci olarak kariyerinin en iyi sonucunu yakalayan Tsunoda, zorlu geçen yarışların ardından rahat bir nefes almış oldu.

Ancak Pierre Gasly, aynı yarışta üçüncü oldu ve bu da Japon sürücünün daha çok çalışması anlamına geliyor.

Japon sürücü, Monako GP öncesinde İtalya'ya taşındı ve şu anda AlphaTauri patronu Franz Tost'un gözetimi altında çalışıyor.

Fransa GP öncesi bu gözetimin nasıl gittiğini anatan Japon pilot şöyle dedi: "Her şey Azerbaycan'dan önceki gibi devam ediyor."

"Bakü'den sonra doğrudan Faenza'ya geri döndüm ve öncesiyle aynı şeyi yaptım. Spor salonunda iki kez vakit geçirdim, biri sabah diğeri ise öğleden sonraydı, mühendis toplantısı oldu, hiç boş vaktim olmadı, beni biraz strese sokuyor ama sorun yok."

"Bu bir öğünmek süreci ve bu açıdan iyi bir ilerleme olduğunu hissettim. Ayrıca Bakü'de hafta sonu için iyi bir yaklaşım buldu ki umarım Fransa'da da işe yarar. Neler olacağını göreceğiz."

"Bakü'deki yarıştan sonra önceki yarışlara kıyasla kendime daha çok güveniyorum. Doğrusu orada bile sıralama turlarında duvara çarptım. Bunun dışında iyi bir ilerleme kaydettim ve ilk ona girmeyi başardım. Buna ek olarak araç da harika çalıştı; pist bize uygundu ve hızlıydık. İlk 10'dan başlayıp pek çok puan kazanmam harika."

"Bu hafta sonu bizi neyin beklediğini bilmiyorum çünkü her pistte durum değişiyor. Araç burada, Bakü'deki kadar hızlı olursa hemen zorlamaya çalışacağım ve yine sıralama turlarında son bölüme çıkmak istiyorum."

"Bu pist duvara çarpmak zor ve pistteki kaçış alanlar daha geniş. Umarım iyi bir sonuç alırım. Yarışta mümkün olduğunca çok puan kazanmak istiyorum."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri in the Press Conference Fotoğraf: FIA Pool