Tsunoda: "Formula 2'deki deneyimim, yeni lastiklere geçişte bana yardımcı olacak"

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Formula 1, 2022 yılında zemin etkili araçlara geçiş yapacak ve aynı zamanda Pirelli lastiklerinin boyutu da değişecek. Geçmişte kullanılan 13 inç lastiklerin yerini, yeni sezonla beraber 18 inçlik yeni lastikler alacak.

Formula 2, Formula 1'den yaklaşık iki yıl önce 18 inç lastiklere geçiş yaptı ve Yuki Tsunoda da tıpkı Mick Schumacher, Nikita Mazepin ve Guanyu Zhou gibi bu 18 inç lastiklerle yarıştı.

Yeni aracı simülatörde kullanan ve geçen yılın sonunda yapılan Abu Dhabi testinde F1'in kullanacağı 18 inç lastikleri test eden Yuki Tsunoda, yeni lastiklerle olan deneyiminin F2 ile benzer olduğunu söyledi.

"Araç genel anlamda daha keskin hissettiriyor ve daha keskin hareketlere sahip. Daha büyük jantlar size eski 13 inç lastiklere kıyasla tamamen farklı bir his veriyor."

"Bu hissi daha önce de yaşadım çünkü Formula 2'de yarışırken, aynı değişikliği orada da yaptık ve 18 inç lastiklere geçtik. Yani orada da bu farkı hissetmiştim. Bana benzer bir hareket gibi geliyor."

"Bu sebeple Formula 2'de edindiğim deneyimi burada kullanabileceğimi hissediyorum. Fakat bu yıl değişen tek şey lastikler değil. Yeni araçlarla alakalı çok fazla değişiklik olduğu için, 2022'de öğrenmem ve uyum sağlamam gereken çok sayıda şey var."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Photo by: AlphaTauri

Simülatörde yeni aracı test ettiğini de söyleyen Tsunoda, "Nihai versiyon olmasa bile geçen sezonun sonunda Abu Dhabi testinde kullandığımız araçla oldukça benzer bir hissiyat vardı. Açıkçası yere basma gücü seviyesi geçen yıla göre daha düşük ve bunu bazı virajlarda hissettim. Genel olarak simülatör çalışmasından iyi bir izlenim aldım. Şimdi Barselona'da yapacağımız ilk sürüşte aracın nasıl hareket edeceğini göreceğiz." dedi.

Tsunoda, 2021 yılında Formula 1'e etkileyici bir başlangıç yapmıştı ve ardından güvenini sarsan bir dizi kazaya veya olaya karıştı.

Fakat yılın ortasında, işleri testine çevirmeye başladı ve Abu Dhabi'de dördüncü olarak kariyerinin en iyi sonucunu aldı.

Bu sonucun performans beklentileri konusunda üzerinde daha fazla baskı yaratacağını kabul eden Tsunoda, önümüzdeki sezon için iyimser görünüyor.

"Tekrar yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yapmam gereken şeyi bir yıl öncesine göre çok daha iyi anladığımı hissediyorum."

"İyi performans göstermek adına nasıl hazırlanacağımı gayet iyi biliyorum. Zayıf noktalarımın neler olduğunu biliyorum, geçen yılki tüm tecrübemi kullanıyorum ve hazır olmak için çok çalışıyorum."

"Geçen yıl, beklenmedik veya olağan dışı bir şey olursa, durumla başa çıkma konusunda yeterince hızlı hareket edemiyordum, bu yüzden birçok yarışta zorlandım."

"Geçen yılı Abu Dhabi'de dördüncü olarak sezonu iyi bir şekilde bitirdim, bu yüzden bu ivmeyi bu yeni sezona taşımak istiyorum. Şu anda performans gösterme konusunda geçen yıla göre daha fazla baskı hissediyorum. Fakat bu, iyi bir baskı, bu da beni antrenman yaparken daha fazla motive ediyor."

Tsunoda, hedeflerini ise şöyle açıkladı: "Hızımı ve sürüş şeklimdeki tutarlılığı geliştirmek istiyorum. Bunu başarmak adına yapmam gerekeni biliyorum. Geçen yılın son üç ila dört yarışındaki gibi çalışırsam, bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Kolay olmayacak ama bunu başarabileceğime eminim."