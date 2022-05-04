Tsunoda: "Formula 1'deki ilk yılımda ne yaptığımı tam olarak bilmiyordum"

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Tsunoda, geçen yıl büyük beklentilerle Red Bull'un ikinci takımı olan AlphaTauri'ye getirilmişti fakat 2021'in ilk yarısında Formula 1'e uyum sağlamakta zorluk çekti ve pek çok hata yaptı.

Fakat takımla daha fazla zaman geçirmek adına takımın İtalya'da bulunan merkezine taşındı ve temposunu yavaş yavaş artırmaya başladı. Geçen yılın sonunda Abu Dhabi'de dördüncü olup spordaki en iyi sonucunu elde etti.

Bu eğilim, Japon sürücünün deneyimli takım arkadaşı Pierre Gasly'nin performansına daha yakın göründüğü 2022'nin ilk dört yarışında da devam etti.

Emilia Romagna GP hafta sonunda sıralama turlarında Gasly'i geçen Tsunoda, yarışta da güçlü bir sürüşle puan almayı başardı.

Performansı, takım patronu Franz Tost'tan da övgü aldı.

Tost, "Yuki geçen yıla göre büyük bir adım attı. Kendisini ve performansını iyi bir şekilde geliştirdiğini söylemeliyim." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Davide Cavazza

Tsunoda, ileriye doğru adımlar attığını kabul ederken, geçen yıl tam olarak ne yaptığının farkında olmadığını, bu yüzden de sadece agresif ve sınırda sürmeye çalıştığını belirtti.

12 ay öncesine göre Formula 1'de yarışmaya ne kadar hazır olduğunu sorulduğunda Tsunoda, "Geçen yıla göre çok daha fazla kontrol sahibi olduğumu söyleyebilirim."

"Geçen yıl her şey aslında o kadar da kontrolüm altında değildi. Ne yaptığımı bile bilmiyordum. Her tur sadece sınırları zorluyorum ve böyle gitti."

"Fakat bu benim kendimi geliştirmemi sağladı, bu yüzden bir sürücü olarak gerçekten iyi bir öğrenme süreciydi. Elbette kötü bir döneme girdim ama bu aynı zamanda bir sürücü olarak benim için iyi bir öğrenme süreciydi"

"Bugün bu yüzden puan alabiliyorum ve ileriye doğru büyük bir adım atmamın sebebi bu. O yüzden, geçen yıla kıyasla özellikle yarış hızında büyük bir adım attığımızı düşünüyorum." dedi.

21 yaşındaki sürücünün el attığı bir başka konu da, takım radyosundan söylediği sert sözler ve küfürdü.

Japon pilot, "Evet radyoda... Belki hâlâ bağırmaya devam ediyorum ama tuşa basmıyorum. Belki de geçen yıla göre en büyük adım bu oldu."

"Yine de daha sakin olmaya çalışıyorum. Tabii ki mühendislere saygı duyuyordum ama şu an daha da çok saygı duymaya çalışıyorum."

"Radyoda bağırıp durmanın hiçbir anlamı olmadığını fark ettim." dedi.