Tsunoda, FIA kurallarının tutarlılığına "güvenmiyor"

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Yönetim, Monako Grand Prix'sinin ardından, sürücüler çizgiyi geçmesine yönelik yaklaşımın 2022'de değiştiğini açıkladı. Önceden, sürücülerin pit çizgisinin dışına çıkması kural ihlali sayılıyordu.

Ferrari'nin Monako'da Max Verstappen'e karşı yaptığı protestonun başarısız olmasıyla birlikte, 2022 için FIA kural kitabında yapılan değişikliklere göre sürücülerin artık "tüm tekeriyle" dışarı çıkmadığı sürece çizgiyi geçebilecekleri doğrulanmış oldu.

Geçtiğimiz yıl Avusturya Grand Prix'sinde pit giriş çizgisini geçtiği için iki kez ceza alan Tsunoda, bunun kuralların tutarsız bir şekilde uygulandığının başka bir örneği olduğunu ve şu andan itibaren çizgiyi geçerse ceza alıp almayacağından emin olmadığını söyledi.

Japon pilot, kurallar konusunda özellikle endişeli çünkü Monako GP antrenmanında Kevin Magnussen'i engellediği için aldığı kınama, sezonun dördüncüsüydü. Bu da onu tekrar ceza alması durumunda gridde düşürülme noktasına getiriyor.

Pit yolu çizgisi üzerindeki kurallarda yapılan değişiklikler hakkında ne düşündüğü sorulan Tsunoda, "FIA'ya güvenmiyorum. Her zaman son derece tutarsızlar. Şimdiden dört kez kınama aldım ve Monako'daki sonuncusunun nedenini hâlâ bilmiyorum."

"Başkalarının ne yaptığını söylemek iyi bir şey değil ama diğer sürücüler daha da kötü şeyler yaptı ve inceleme yapılmadı. Diğer yarışlarda ise bir anda katı oluyorlar. Bu yüzden muhtemelen biri beyaz çizgiyi geçerse, bazı yarışlar için ceza verilecektir."

"Ben belaya bulaşmamak için sadece kuralların ne dediğine uyacağım veya olabildiğince güvenli yolu seçeceğim. Bu yüzden 'tamam, Max ve Checo Monako'da çizgiyi geçti, yani biz de yapabiliriz' demeyeceğim. Bence her seferinde farklı." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Tsunoda, bu yıl Masi'nin yerine Niels Wittich ve Eduardo Freitas'ın getirilmesiyle yapılan yarış direktörü değişikliğinin, tecrübe açısından farklılıklar gösterdiğini söyledi.

Tsunoda, "Yarış direktörünün stili tamamen farklı."

"Olumsuz şeyler söylemiyorum çünkü bunu tutarlı yapmak ve takımlar için adil olmak adına çabalamaları iyi bir şey. Örneğin, pistteki beyaz çizginin sınırı daha net."

"Fakat bir yarış kazası, trafik yönetimi ve diğer birçok şeyde Micheal Masi'nin daha fazla tecrübesi olduğunu düşünüyorum."

"Buna alışmaları için ya da daha fazla deneyime sahip olmaları için daha fazla beklemem gerekiyor. Yani o zamana kadar, ceza almadan hayatta kalmalıyım." dedi.

Haas pilotu Kevin Magnussen, yarış direktörlerinin rollerine alışmak için daha fazla zamana ihtiyaç duydukları konusunda hemfikir.

"Bir rotasyon olduğu ve FIA'da yeni insanların olduğu açık."

"Kesinlikle ilerleme olacak. Muhtemelen şu anda yeni işlerine alışmaya çalışıyorlar. Her şeyi çözmeleri için biraz zaman vermeliyiz."