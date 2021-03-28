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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda: ''Fernando’yu geçtiğimde çok duygulandım''

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Sezonun ilk Grand Prix'sini dokuzuncu olarak tamamlayan Yuki Tsunoda, Fernando Alonso'yu geçerken duygulandığını dile getirdi.

Tsunoda: ''Fernando’yu geçtiğimde çok duygulandım''

AlphaTauri'nin yeni sürücüsü Yuki Tsunoda, ilk yarışını dokuzuncu olarak tamamladı ve 2012'de Kamui Kobayashi'den beri puan alan ilk Japon oldu.

Yarıştan sonra bunun onun için ne kadar özel olduğu sorulan Tsunoda, ‘’Öncelikle takıma puan getirebildiğim için çok mutluyum. Pierre için üzüldüm çünkü araçta sorun yaşadı. Uzun süredir puan toplayan ilk Japon sürücü olmaktan da memnunum, bundan çok gururluyum. Diğer taraftan da bu biraz hayal kırıklığı oldu çünkü ilk turda fazla temkinliydim ve çok pozisyon kaybettim. Sonrasında o pozisyonları geri kazanmam gerekti ve bu çok zaman aldı. Bu %100 performansım değildi.’’ dedi.

AlphaTauri bugün ilk turda Pierre Gasly'nin ön kanadının kırılmasının ardından sadece iki puan toplayabildi. Bugünkü sonucundan ne kadar mutlu olduğu sorulan Japon pilot, yarıştan iyi şeyler öğrendiğini ve Fernando Alonso'yu geçtiğinde duygulandığını söyledi.

‘’Gerçekten mutluyum. Bu hafta sonunu sıralamalardaki ilk bölümden beri keyifle götürüyorum. İkinci bölümde orta hamurda biraz zorlanmıştım. Orta hamurda çok yol tutuşu alamamıştım. Yarışa bakarsak birçok aracı geçtim ve bu benim için olumlu bir şey, aynı zamanda iyi bir öğrenmeydi.’’

‘’Fernando’yu geçtiğimde çok duygulandım. Onu en son 12-13 yıl önce, yedi veya sekiz yaşındayken gördüm. Birinci virajda Fernando’nun yeteneklerinden korktum ve bir çaylak gibi geçtim. Bunun için biraz üzgünüm.’’

Son olarak da Fernando Alonso'nun örnek aldığı bir isim olduğundan bahsetti.

‘’Evet, özellikle babam bir Fernando taraftarı ve onun sürüş tarzına da hayran. Babam, Fernando’yu ilk kez Suzuka’da gördü ve son virajdaki hızlanmasını gördükten sonra griddeki en iyi sürücü olduğuna karar verdiğini söyledi.’’

‘’Yarışta Fernando’yla birkaç tur sürdüm, onun lastiklerini her virajda koruduğunu öğrendim. Onu geçtikten sonra, onun sürüş tarzını taklit etmeye çalıştım ve birkaç virajda daha iyiye gittiğimi gördüm. Umarım bir dahaki sefere onun yanında sürüş yapmam çünkü önlerde olmak istiyorum. Fernando’nun kötü olduğunu söylemiyorum ancak araç durumu farklı bir şey. Ondan öğrendiklerim gelecek için yararlı olacak.’’

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Editör Betim Aker

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