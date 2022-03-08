Tsunoda: "F1'in fiziksel gereksinimlerini hafife almışım"

Tsunoda, Formula 2'den geldiği ilk sezonunda zorluklar yaşadı ve sürekli olarak hatalar ve kazalar yaptı. Dahası, takım radyosunda öfkesini kontrol altına alamadı ve AlphaTauri ve Red Bull'daki takım patronlarının geleceğini sorgulayacağı bazı sert sözler söyledi.

Tsunoda, Red Bull'un yardım etmeye karar vermesinin ardından, AlphaTauri'de bir yıl daha kalma şansı elde etti. Japon sürücü takım patronu Franz Tost'un gözlemi altında olmak için İtalya'ya taşındı ve Alex Albon tarafından mentorluk almaya başladı. Böylece, Tsunoda sezonu güçlü bitirdi ve Abu Dhabi'de dördüncü sırada yer aldı.

Sezonu hakkında konuşan Tsunoda, Formula 1 aracının fiziksel gereksinimlerini hafife aldığı için zorlandığını söyledi.

Tsunoda, The Race'e şöyle dedi:, "Sezon başlamadan önce yaptığım antrenmanların doğru olduğunu düşünmüştüm."

"Elbette, Formula 3 ve Formula 2'de biraz zorlanırdım ama sezonun ortasından itibaren her zaman alışmaya başlardım ve vücudum bu koşullara uyum sağlardı. Özellikle boynum. Boynumda asla sorun yaşamadım."

"Ancak geçtiğimiz yıl farklı oldu. Belki diğer yıllarda fiziksel açıdan yeterince güçlüydüm. Bu nedenle geçtiğimiz yıl yeterince antrenman yapmadım ve bunu çok geç fark ettim."

"Formula 2'de yarışırken hidrolik direksiyon yoktu. Formula 1'de direksiyon ağırlığım çok daha fazla geldi. Hidrolik direksiyon olduğu için Formula 1'in çok daha kolay olacağını düşünmüştüm!"

"Formula 1'in Formula 2'ye benzer olacağını ve belki biraz daha zor olacağını düşündüm. Yani fiziksel anlamda Formula 2'de olmayı tercih ederdim!"