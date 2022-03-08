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Tsunoda: "F1'in fiziksel gereksinimlerini hafife almışım"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, çaylak yılında yaşadığı bazı sıkıntılardan bahsetti ve sporun fiziksel gereksinimlerini hafife aldığını açıkladı.

Tsunoda: "F1'in fiziksel gereksinimlerini hafife almışım"
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Tsunoda, Formula 2'den geldiği ilk sezonunda zorluklar yaşadı ve sürekli olarak hatalar ve kazalar yaptı. Dahası, takım radyosunda öfkesini kontrol altına alamadı ve AlphaTauri ve Red Bull'daki takım patronlarının geleceğini sorgulayacağı bazı sert sözler söyledi.

Tsunoda, Red Bull'un yardım etmeye karar vermesinin ardından, AlphaTauri'de bir yıl daha kalma şansı elde etti. Japon sürücü takım patronu Franz Tost'un gözlemi altında olmak için İtalya'ya taşındı ve Alex Albon tarafından mentorluk almaya başladı. Böylece, Tsunoda sezonu güçlü bitirdi ve Abu Dhabi'de dördüncü sırada yer aldı.

Sezonu hakkında konuşan Tsunoda, Formula 1 aracının fiziksel gereksinimlerini hafife aldığı için zorlandığını söyledi.

Tsunoda, The Race'e şöyle dedi:, "Sezon başlamadan önce yaptığım antrenmanların doğru olduğunu düşünmüştüm."

"Elbette, Formula 3 ve Formula 2'de biraz zorlanırdım ama sezonun ortasından itibaren her zaman alışmaya başlardım ve vücudum bu koşullara uyum sağlardı. Özellikle boynum. Boynumda asla sorun yaşamadım."

"Ancak geçtiğimiz yıl farklı oldu. Belki diğer yıllarda fiziksel açıdan yeterince güçlüydüm. Bu nedenle geçtiğimiz yıl yeterince antrenman yapmadım ve bunu çok geç fark ettim."

"Formula 2'de yarışırken hidrolik direksiyon yoktu. Formula 1'de direksiyon ağırlığım çok daha fazla geldi. Hidrolik direksiyon olduğu için Formula 1'in çok daha kolay olacağını düşünmüştüm!"

"Formula 1'in Formula 2'ye benzer olacağını ve belki biraz daha zor olacağını düşündüm. Yani fiziksel anlamda Formula 2'de olmayı tercih ederdim!"

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Tsunoda, kış arasında antrenmanlara ağırlık vermesine rağmen, hâlâ sabah kalkıp spor yapmaktan daha fazla nefret ettiği bir şey olmadığını söyledi.

Tsunoda, "Sporumun olduğu günler uyanıyorum ve kötü bir gün geçiriyormuşum gibi hissediyorum."

"Sporu hâlâ sevmiyorum. Spor salonunun kokusunu sevmiyorum, ekipmanlarını sevmiyorum hiçbir şeyini sevmiyorum. Aynı zamanda bunun performansımı artırmama çok yardımcı olduğunu da biliyorum. Ancak geçen yıl hissettiklerim, biraz daha çalışmam için beni motive ediyor." dedi.

Tsunoda, yarış koşullarından dolayı sezonun başında çok sorun yaşamadığını ancak yoğunluk arttıkça ve F1 sıcak pistleri ziyaret ettikçe gidişatın çok zorlaştığını söyledi.

Tsunoda, "Fiziksel açıdan zorlayıcı pistlere ve sıcak yerlere gittikçe kendimi yeterli değilmiş gibi hissettim."

"Özelikle takım arkadaşıma (Pierre Gasly) kıyasla daha fazla çalışmam gerekti. Gasly çok sıkı antrenman yapıyordu. Ne kadar güçlü olduğunu ve fiziksel performansının sürüşünü de etkilediğini biliyordum."

"Daha fazla çalışmam gerektiğini çok geç fark ettim. Sezon başlamadan önce yeterli olduğunu düşündüm." dedi.

Tsunoda, daha fazla çalışması gerektiğini fark etse de, bunu yapacak yeterli zamanı yoktu.

Japon sürücü, "Sezon başladığında daha fazla çalışma imkanım yoktu. Fiziksel performans kazanamadım çünkü zaman çok kısıtlı. Bir yarış bittiğinde diğeri başlıyor."

"Bu nedenle geçtiğimiz yıla kıyasla çok daha fazla hazırlık yaptık. Ayrıca yeni araçlar için de hazırlandım. Yorgun hissedeceğim yerler geçen yıla göre farklı olabilir." dedi.

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