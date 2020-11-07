Tsunoda, F1 testi için Euroformula Open serisini reddetti

Red Bull genç sürücü programında yer alan Tsunoda, bu haftanın başında gerçekleştirdiği F1 testinin ardından 2021'de AlphaTauri ile F1'e girişe bir adım daha yaklaştı.

Honda destekli pilot, F1 antrenman seanslarına katılabilmesi için gerekli 300 km'lik 2018 F1 aracıyla testi tamamlamış oldu.

Tsunoda'nın gelecek sene AlphaTauri'de Daniil Kvyat'ın yerini alarak Pierre Gasly'nin yanında yarışması bekleniyor.

Tsunoda, F2'de yarıştığı Carlin tarafından geçen ay gerçekleştirilen Euroformula Open serisinin Spa ayağında yarışması yönünde davet aldığını açığa çıkardı. Tsunoda, geçen sene o seride yarışmıştı.

Ancak Tsunoda, Helmut Marko'dan gelen tavsiye üzerine F1 testine odaklanabilmek için bu fırsatı reddetti.

Tsunoda, "Carlin tarafından Euroformula Open yarışına davet edildim. Spa'da yarışmamı istediler."

"Bunu Helmut'a sordum ve o, bana bunu yapmamamı, Formula 1'e odaklanmam gerektiğini, başka bir şeye odaklanmamamı, sadece 300 km test yapmam gerektiğini söyledi." dedi.

Carlin, Mugello'da Zane Maloney ve Ido Cohen'le yarışırken üçüncü araca Ben Barnicoat oturmuştu. Spa'da ise iki araçla yarıştı.

Tsunoda, mücadele ettiği F2'nin son yarışlarının gerçekleştirileceği Bahreyn'de yarışacak. Japon sürücü şu anda şampiyonada lider Mick Schumacher'in 44 puan gerisinde yer alıyor ancak 6. sıradaki Nikita Mezepin ile sadece 7 puan fark var.

Tsuno'danın F1 için gerekli süper lisansı alabilmesi için 2020 F2 şampiyonasını en kötü 5. sırada tamamlaması gerekiyor.

Bunun kendisinde baskı oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda Tsunoda, "Benim için şu anda bile bir fark yok."

"Zihinsel açıdan Ocak ayından bu yana bunun için hazırlanıyorum. Bu yüzden çok fazla baskı hissetmiyorum."

"Formula 2'deki antrenman seansına, ilk viraja ve ilk fren noktasına odaklanmam lazım. Her seansa, her tura ayrı odaklanmalıyım." dedi.