Tsunoda: "En hızlı olan pilot, 2023'te AlphaTauri'ye liderlik edecek"
AlphaTauri Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda, Faenza takımında takım lideri rolünün 2023'te en hızlı pilota gideceğini düşünüyor.
Tsunoda, AlphaTauri ile üçüncü sezonuna hazırlanıyor.
Gasly'nin Alpine'e gitmesinin ardından, Tsunoda'nın takım arkadaşı Formula E, Formula 2 ve spor arabalarda etkileyici bir özgeçmişe sahip olan çaylak F1 pilotu Nyck de Vries olacak.
Red Bull danışmanı Helmut Marko, de Vries'in deneyimli bir pilot olması açısından AlphaTauri'deki lider pilotun o olacağını düşünüyor.
Marko, "Yuki genç bir pilot, bu deneyime ve geçmişe sahip değil. Bu yüzden Nyck takıma liderlik etmeli."
"Önümüzdeki yıl nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, ancak sahip olduğu deneyim ve kişiliğe bakılırsa takım lideri o olmalı." dedi.
Tsunoda, AlphaTauri'nin en uzun süreli pilotu olarak kendisine daha fazla sorumluluk verileceğini hissetti ve De Vries'in otomatik olarak başrolü üstleneceğini reddetti. Bu yüzden en hızlı pilot kimse, liderliği onun üstleneceğini düşünüyor.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Tsunoda, "Hızlı olan pilot, takıma liderlik edecektir."
"Takım lideri olup olmamak umurumda değil. Sadece işime odaklanmış durumdayım: Öğrenecek ve geliştirecek çok şey var."
"Daha fazla sorumluluğum olacağını düşünüyorum çünkü Pierre gidiyor, gelecek yıl daha güçlü bir şekilde döneceğim." dedi.
Tsunoda'nın kendine güveni, zor geçen bir sezonun son yarışında puan almasından kaynaklanıyor. AlphaTauri sezonu, Haas'ın ardında dokuzuncu olarak bitirdi.
22 yaşındaki Japon pilot, "Bu sezonun geneline bakıldığında, her yarışta oldukça iyi ilerledim ve bu yılki formumdan oldukça memnunum."
"Açıkçası, hâlâ gelişmeye ve özellikle tutarlılığa ihtiyacım var; ancak en azından gelecek yılki hedeflerim konusunda netim."
"Ayrıca Pierre'e çok teşekkür ederim. Onsuz bu kadar ilerleyemezdim, iki yılda ondan çok fazla şey öğrendim. Onunla çalışmak bir zevkti, onu özleyeceğim." dedi.
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