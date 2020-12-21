Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Tsunoda: "En güçlü noktam atak yeteneğim"

paylaşım
yorumlar
Tsunoda: "En güçlü noktam atak yeteneğim"
Ekleyen:
, Editör

Gelecek yıl AlphaTauri ile F1'e adım atacak olan Yuki Tsunoda, en güçlü noktasının atak yapma yeteneği olduğunu düşünüyor.

Yuki Tsunoda, Formula 3'teki başarılı performansının ardından bu yıl Formula 2'ye geçti ve çaylak sezonunda şampiyonayı üçüncü bitirdi.

Bu performansın ardından FIA tarafından 2020 yılının çaylağı seçilen Tsunoda, sezon boyunca taraftarlar harika geçişler izletti.

Ödülü aldıktan sonra Japon sürücü, "FIA'dan Yılın Çaylağı Ödülü'nü almak benim için büyük bir onur."

"FIA'ya ve sezon boyunca beni destekleyen herkese, özellikle de Carlin ekibine çok teşekkürler. Onlar olmadan bu ödülü alamazdım. Gelecek yıl Formula 1'in en iyi çaylağı olarak başarımı tekrarlamayı umuyorum." dedi.

Kamui Kobayashi'den bu yana Formula 1'de yarışacak ilk Japon olacak Tsunoda, en güçlü noktasının "geçiş tarzı" olduğunu düşünüyor.

2020'de yedi podyum ve dört pole pozisyonu alan Japon sürücü, "En güçlü noktam atak yapma şeklim. Beni sürüş yaparken gören insanların bundan etkileneceğine eminim."

"Ben bir çaylağım, bu yüzden sezonun ilk yarısında atak stilim üzerinde çalışacağım ve hata yapsam dahi ilerlemeye çalışacağım." dedi.

Tsunoda, başarılı bir sezonu geride bırakan ve ilk galibiyetini alan Pierre Gasly ile takım arkadaşı olacak.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Test Driver

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Test Driver

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Takım arkadaşımın çok fazla deneyimi var ve potansiyelimin beni ne kadar ileri götürebileceğini görmeye çalışırken, ondan olabildiğince çok şey öğrenmek istiyorum."

"Sonrasında, sezonun ikinci yarısı için öğrendiğim her şeyi kullanmak ve her yarışta gelişim kaydetmek istiyorum."

Sadece 1.59 boyunca olan Japon sürücü, 123 tur attığı Abu Dhabi testinin ardından spor salonunda bolca vakit geçirmeye ihtiyacı olduğunu kabul ediyor.

Tsunoda, "Formula 2'de, frene bastığım zaman boynumun öne doğru hareket ettiğini gerçekten hiç fark etmedim. Fakat bir F1 aracını sürdüğüm zaman, frene ilk kez basışımda, G kuvvetini gerçekten boynumda hissettim."

"Günün sonunda eğer başımı kafalığa yaslayamasaydım, kaldırmam dahi mümkün olmazdı. Gelecek sezon yarışmak için boyun kaslarımı güçlendirmem gerekecek." dedi.

Japon pilot, kendi ülkesi Japonya'da yarışmak içinse sabırsızlanıyor. Tsunoda, taraftarlar üzerinde bir etki yaratmayı umuyor.

"Bu yıl zor geçti ama Japon Grand Prix önümüzdeki yıl Suzuka'da olacak ve taraftarların yarışa gelip  seyretmelerini çok isterim. Güçlü yanım atak yapma yeteneğim ve taraftarların gelip beni izlemesini çok isterim. "

 

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

Önceki haber

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

Sonraki haber

İngiliz basınına göre Hamilton'ın yeni kontratı 3 yıllık olacak

İngiliz basınına göre Hamilton'ın yeni kontratı 3 yıllık olacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı

Tsunoda: "En güçlü noktam atak yeteneğim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tsunoda: "En güçlü noktam atak yeteneğim"

Renault: "Alonso, 2021'deki dönüşünde 'dezavantaja' sahip olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault: "Alonso, 2021'deki dönüşünde 'dezavantaja' sahip olacak"

İngiliz basınına göre Hamilton'ın yeni kontratı 3 yıllık olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İngiliz basınına göre Hamilton'ın yeni kontratı 3 yıllık olacak

Mekies: "Ferrari, 2020'de 'oldukça fazla önemli ama küçük bilgi' öğrendi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Ferrari, 2020'de 'oldukça fazla önemli ama küçük bilgi' öğrendi"

Schumacher, 2023 için Sainz'ın koltuğuna aday
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, 2023 için Sainz'ın koltuğuna aday

Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"

Son Haberler

Kazanmak isteyen Sainz: "Ferrari'ye belli bir son tarihe sahip olmadan geliyorum!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Kazanmak isteyen Sainz: "Ferrari'ye belli bir son tarihe sahip olmadan geliyorum!"

İngiliz basınına göre Hamilton'ın yeni kontratı 3 yıllık olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

İngiliz basınına göre Hamilton'ın yeni kontratı 3 yıllık olacak

Tsunoda: "En güçlü noktam atak yeteneğim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Tsunoda: "En güçlü noktam atak yeteneğim"

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

3s
2
Formula 1

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı

1g
3
Formula 1

Tsunoda: "En güçlü noktam atak yeteneğim"

1s
4
Formula 1

Renault: "Alonso, 2021'deki dönüşünde 'dezavantaja' sahip olacak"

6s
5
Formula 1

İngiliz basınına göre Hamilton'ın yeni kontratı 3 yıllık olacak

43 dk

Son Haberler

Kazanmak isteyen Sainz: "Ferrari'ye belli bir son tarihe sahip olmadan geliyorum!"
F1

Kazanmak isteyen Sainz: "Ferrari'ye belli bir son tarihe sahip olmadan geliyorum!"

İngiliz basınına göre Hamilton'ın yeni kontratı 3 yıllık olacak
F1

İngiliz basınına göre Hamilton'ın yeni kontratı 3 yıllık olacak

Tsunoda: "En güçlü noktam atak yeteneğim"
F1

Tsunoda: "En güçlü noktam atak yeteneğim"

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi
F1

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyisi Hamilton
F1

F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyisi Hamilton

Son Videolar

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.