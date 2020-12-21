Tsunoda: "En güçlü noktam atak yeteneğim"

Yuki Tsunoda, Formula 3'teki başarılı performansının ardından bu yıl Formula 2'ye geçti ve çaylak sezonunda şampiyonayı üçüncü bitirdi.

Bu performansın ardından FIA tarafından 2020 yılının çaylağı seçilen Tsunoda, sezon boyunca taraftarlar harika geçişler izletti.

Ödülü aldıktan sonra Japon sürücü, "FIA'dan Yılın Çaylağı Ödülü'nü almak benim için büyük bir onur."

"FIA'ya ve sezon boyunca beni destekleyen herkese, özellikle de Carlin ekibine çok teşekkürler. Onlar olmadan bu ödülü alamazdım. Gelecek yıl Formula 1'in en iyi çaylağı olarak başarımı tekrarlamayı umuyorum." dedi.

Kamui Kobayashi'den bu yana Formula 1'de yarışacak ilk Japon olacak Tsunoda, en güçlü noktasının "geçiş tarzı" olduğunu düşünüyor.

2020'de yedi podyum ve dört pole pozisyonu alan Japon sürücü, "En güçlü noktam atak yapma şeklim. Beni sürüş yaparken gören insanların bundan etkileneceğine eminim."

"Ben bir çaylağım, bu yüzden sezonun ilk yarısında atak stilim üzerinde çalışacağım ve hata yapsam dahi ilerlemeye çalışacağım." dedi.

Tsunoda, başarılı bir sezonu geride bırakan ve ilk galibiyetini alan Pierre Gasly ile takım arkadaşı olacak.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri Test Driver Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Takım arkadaşımın çok fazla deneyimi var ve potansiyelimin beni ne kadar ileri götürebileceğini görmeye çalışırken, ondan olabildiğince çok şey öğrenmek istiyorum."

"Sonrasında, sezonun ikinci yarısı için öğrendiğim her şeyi kullanmak ve her yarışta gelişim kaydetmek istiyorum."

Sadece 1.59 boyunca olan Japon sürücü, 123 tur attığı Abu Dhabi testinin ardından spor salonunda bolca vakit geçirmeye ihtiyacı olduğunu kabul ediyor.

Tsunoda, "Formula 2'de, frene bastığım zaman boynumun öne doğru hareket ettiğini gerçekten hiç fark etmedim. Fakat bir F1 aracını sürdüğüm zaman, frene ilk kez basışımda, G kuvvetini gerçekten boynumda hissettim."

"Günün sonunda eğer başımı kafalığa yaslayamasaydım, kaldırmam dahi mümkün olmazdı. Gelecek sezon yarışmak için boyun kaslarımı güçlendirmem gerekecek." dedi.

Japon pilot, kendi ülkesi Japonya'da yarışmak içinse sabırsızlanıyor. Tsunoda, taraftarlar üzerinde bir etki yaratmayı umuyor.

"Bu yıl zor geçti ama Japon Grand Prix önümüzdeki yıl Suzuka'da olacak ve taraftarların yarışa gelip seyretmelerini çok isterim. Güçlü yanım atak yapma yeteneğim ve taraftarların gelip beni izlemesini çok isterim. "