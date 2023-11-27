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Tsunoda: "Elimden gelen her şeyi yaptım, lider gitmek harikaydı"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Abu Dabi'de şampiyona yedinciliği için her şeyi yaptığını söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, güçlü bir sürüş çıkardığı Abu Dabi GP'nin bir noktasında pit stop yapmadığı için liderliğe kadar yükseldi.

Lider gittiği beş turun ardından pite gelen Tsunoda, tek pit stopla yarışı sekizinci sırada tamamladı. Bu da yedincilik için yeterli değildi.

Yarışın ardından konuşan Tsunoda şöyle dedi: "Bugün her şeyimi verdim.

"İlk sıraya çıktığımda lider olduğumu bilmiyordum."

"Bu yüzden oldukça şaşırdım. Geriye dönüp baktığımda, sezonun ilk yarısında lider gideceğimizi hiç düşünmemiştik."

"Çok büyük bir ayrıcalık ve takım çalışması olmadan bu kadarını başaramazdık."

"Bu yıl gösterdikleri çaba ve neredeyse her yarışta kaydettiğimiz ilerleme çılgıncaydı."

"Franz'a muhtemelen en büyük hediyeyi veremedim ama en azından her şeyimi verdim; performansımı ona bir tür minnettarlık olarak gösterdim."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Tek pit stop stratejileri sorulduğunda Tsunoda, "Planımız buydu ama bunun zor olacağını biliyorduk. Lastiklerin ne yaptığına bakıyorduk."

"İlk bölümde oldukça iyi dayandılar, bu da yardımcı oldu. Bence bu kilit bir andı. Sonunda stratejik anlamda yaptığımız hamleler gayet yerindeydi."

"En iyi takımlarla aynı stratejiyi uygulasaydım bile yine de altıncı olur muyduk bilmiyorum. Bu yüzden pişmanlık duymadığımızı düşünüyorum." dedi.

Tsunoda son olarak gelecek yıl için de pozitif konuştu.

"Bence Abu Dabi'de yaptığımız çalışmalar gelecek yıl için de bir tür felsefe değişikliği görevi yapıyor; eğer bu şeyler işe yararsa, bu gelecek yıl için iyi bir işaret olacak."

"Yani en azından elimizde bazı pozitif veriler var. Bu yüzden yaptıklarımızı sürdürmeye devam etmek istiyoruz."

"Açıkçası henüz yeterli değil ama gelecek yıl pek çok şeyin değişmesi gerektiğini biliyoruz. Umarım bu bizi ileriye taşır."

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