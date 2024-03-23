Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

Yuki Tsunoda, diğer Formula 1 takımları için 'değerini arttırmak' ve Red Bull'un kendisini düşünmesini sağlamak istiyor.

Matt Kew
Matt Kew
Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01

Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01

Sam Bagnall / Motorsport Images

Bu sezona girerken beklenti, Ricciardo'nun güçlü bir sezon geçirerek 2025'te Red Bull'da Max Verstappen'in yanında sözleşmesi biten Sergio Perez'in yerine favori olacağı yönündeydi.

Ancak Avustralyalı pilot 2024'te şu ana kadar üç kez takım arkadaşı Tsunoda tarafından geride bırakıldı.

Melbourne'de Ricciardo'nun ancak 18. olabildiği sıralamada 8. olarak göz dolduran Tsunoda, gelecek sezon Red Bull'da Perez'in yerini alabilecek bir aday olarak değerlendiriliyor.

Autosport'un 2024'e rekabetçi bir başlangıç yapmasının Red Bull koltuğuna oturmasına yardımcı olup olmayacağı sorusuna Tsunoda, yıl sonunda sona erecek sözleşmesi öncesinde tüm grid için değerini artırmaya çalıştığını söyledi.

Tsunoda, Red Bull'daki geleceği için, "Umarım beni değerlendirirler."

"Aynı zamanda, diğer takımlara da performansımı göstermek için elimden geleni yapmak istiyorum."

"Sadece bir pilot olarak değerimi artırmak ve oldukça güçlü bir şekilde mücadele edebileceğimi göstermek istiyorum." dedi.

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Takımı

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Tsunoda Avustralya'da şimdiye kadar gösterdiği güçlü performansı VCARB01'in tutarlı bir araç olmasına bağlıyor.

Hafta sonu öncesinde önemli olanın hatalardan kaçınmak olduğunu söyleyen Japon pilot, Bahreyn'deki açılış yarışında takım emirleri nedeniyle soğukkanlılığını kaybetmiş ve damalı bayrağın ardından Ricciardo ile neredeyse temas etmişti.

Tsunoda Suudi Arabistan'da da kötü bir start aldı yaptı ve güvenli olmayan bir start nedeniyle beş saniye ceza aldı.

"Son iki yarışta aracın performansından faydalanabildik." 

"Ben sadece yaptığım şeyi yapmaya devam ediyorum. Sanırım bu yarışta her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor."

"Son birkaç yarış bizim için pek iyi değildi. Şimdi tek yapmamız gereken yarışta hata yapmadan kendimize odaklanmak."

Avusturya'nın ServusTV kanalına konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko, Tsunoda'nın sıralama performansından övgüyle bahsetti.

Marko, "Yine ilk 10'da bitirdi. Bu inanılmaz bir performanstı ve hatasızdı."

"Umarım yarışta puan elde etmeyi başarır çünkü gereken hıza sahip. İlk iki yarışta da durum böyleydi." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"
Sonraki haber Canlı anlatım: Avustralya GP

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
Wolff, iki pilotunun da yarış dışı kalması hakkında: "Kendime yumruk atmak istiyorum!"

Wolff, iki pilotunun da yarış dışı kalması hakkında: "Kendime yumruk atmak istiyorum!"

Formula 1
Avustralya GP
Wolff, iki pilotunun da yarış dışı kalması hakkında: "Kendime yumruk atmak istiyorum!"
Vowles: "Avustralya GP'sinden sonra Sargeant'ın güvenini yeniden inşa etmek çok zor olacak"

Vowles: "Avustralya GP'sinden sonra Sargeant'ın güvenini yeniden inşa etmek çok zor olacak"

Formula 1
Avustralya GP
Vowles: "Avustralya GP'sinden sonra Sargeant'ın güvenini yeniden inşa etmek çok zor olacak"
Bahreyn devlet varlık fonu, McLaren'ı komple satın aldı

Bahreyn devlet varlık fonu, McLaren'ı komple satın aldı

Formula 1
Bahreyn devlet varlık fonu, McLaren'ı komple satın aldı
Yuki Tsunoda
Daha fazlası
Yuki Tsunoda
Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"

Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"
Ricciardo ve Tsunoda, takım emri konusunda neden anlaşamadı?

Ricciardo ve Tsunoda, takım emri konusunda neden anlaşamadı?

Formula 1
Bahreyn GP
Ricciardo ve Tsunoda, takım emri konusunda neden anlaşamadı?
Racing Bulls, yeni VCARB 01'i ilk kez piste çıkardı

Racing Bulls, yeni VCARB 01'i ilk kez piste çıkardı

Formula 1
RB lansmanı
Racing Bulls, yeni VCARB 01'i ilk kez piste çıkardı
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"

Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"

Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"
Horner: "Perez'in aracı, Alonso'yu geçerken hasar aldı"

Horner: "Perez'in aracı, Alonso'yu geçerken hasar aldı"

Formula 1
Avustralya GP
Horner: "Perez'in aracı, Alonso'yu geçerken hasar aldı"
Perez: "Bugün hızımız yeterli değildi"

Perez: "Bugün hızımız yeterli değildi"

Formula 1
Avustralya GP
Perez: "Bugün hızımız yeterli değildi"

Son Haberler

Marquez - Bagnaia kazasında kimseye ceza çıkmadı

Marquez - Bagnaia kazasında kimseye ceza çıkmadı

MGP MotoGP
Portekiz GP
Marquez - Bagnaia kazasında kimseye ceza çıkmadı
Marmaris’te Zafer Özdemir-Ertuğrul Ekibinin

Marmaris’te Zafer Özdemir-Ertuğrul Ekibinin

TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Ege Rallisi
Marmaris’te Zafer Özdemir-Ertuğrul Ekibinin
Vinales'in kaza yapmasına vites kutusu sorunu neden olmuş

Vinales'in kaza yapmasına vites kutusu sorunu neden olmuş

MGP MotoGP
Portekiz GP
Vinales'in kaza yapmasına vites kutusu sorunu neden olmuş
Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"

Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye