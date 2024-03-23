Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

Bu sezona girerken beklenti, Ricciardo'nun güçlü bir sezon geçirerek 2025'te Red Bull'da Max Verstappen'in yanında sözleşmesi biten Sergio Perez'in yerine favori olacağı yönündeydi.

Ancak Avustralyalı pilot 2024'te şu ana kadar üç kez takım arkadaşı Tsunoda tarafından geride bırakıldı.

Melbourne'de Ricciardo'nun ancak 18. olabildiği sıralamada 8. olarak göz dolduran Tsunoda, gelecek sezon Red Bull'da Perez'in yerini alabilecek bir aday olarak değerlendiriliyor.

Autosport'un 2024'e rekabetçi bir başlangıç yapmasının Red Bull koltuğuna oturmasına yardımcı olup olmayacağı sorusuna Tsunoda, yıl sonunda sona erecek sözleşmesi öncesinde tüm grid için değerini artırmaya çalıştığını söyledi.

Tsunoda, Red Bull'daki geleceği için, "Umarım beni değerlendirirler."

"Aynı zamanda, diğer takımlara da performansımı göstermek için elimden geleni yapmak istiyorum."

"Sadece bir pilot olarak değerimi artırmak ve oldukça güçlü bir şekilde mücadele edebileceğimi göstermek istiyorum." dedi.

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Takımı Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Tsunoda Avustralya'da şimdiye kadar gösterdiği güçlü performansı VCARB01'in tutarlı bir araç olmasına bağlıyor.

Hafta sonu öncesinde önemli olanın hatalardan kaçınmak olduğunu söyleyen Japon pilot, Bahreyn'deki açılış yarışında takım emirleri nedeniyle soğukkanlılığını kaybetmiş ve damalı bayrağın ardından Ricciardo ile neredeyse temas etmişti.

Tsunoda Suudi Arabistan'da da kötü bir start aldı yaptı ve güvenli olmayan bir start nedeniyle beş saniye ceza aldı.

"Son iki yarışta aracın performansından faydalanabildik."

"Ben sadece yaptığım şeyi yapmaya devam ediyorum. Sanırım bu yarışta her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor."

"Son birkaç yarış bizim için pek iyi değildi. Şimdi tek yapmamız gereken yarışta hata yapmadan kendimize odaklanmak."

Avusturya'nın ServusTV kanalına konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko, Tsunoda'nın sıralama performansından övgüyle bahsetti.

Marko, "Yine ilk 10'da bitirdi. Bu inanılmaz bir performanstı ve hatasızdı."

"Umarım yarışta puan elde etmeyi başarır çünkü gereken hıza sahip. İlk iki yarışta da durum böyleydi." dedi.