Tsunoda: "De Vries, geri bildirim konusunda Niki Lauda gibiydi"

Uzun süredir beklediği F1 fırsatını iyi değerlendiremeyen De Vries, beklentileri karşılayamadığı 10 yarışın ardından AlphaTauri koltuğunu kaybetti.

Karar F1 kamuoyunca birkaç farklı açıdan karşılandı, ancak genel kanı, De Vries'e biraz daha zaman verilmesi yönünde.

İyi anlaştığı De Vries'in gönderilmesi hakkında konuşan Yuki Tsunoda ise kendisinin özellikle geri bildirimler açısından çok kıymetli bir isim olduğunu söylüyor.

Tsunoda, "De Vries özellikle seanslardan sonra çok iyi geri bildirimler veriyordu, aracın davranışları hakkında spesifik görüşlere sahipti.

"Böyle bir pilotla daha önce hiç karşılaşmamıştım, geçmişte neden bu kadar başarılı sonuçlar aldığını anlayabiliyorum.

"Benim de geri bildirim konusunda bazı adımlar atmam gerek, bu alanda Nyck ne yapmam gerektiği konusunda gerçekten iyi bir referans noktası."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Erik Junius

De Vries'in ne kadar detaycı olduğu sorulan Tsunoda, "Aracın viraj içinde nasıl davrandığı, frenleme, viraj çıkışları gibi konulardan başlıyor."

"Ben de aracın davranışlarından bahsediyorum, ancak kendisi sınırlamalardan ve sorunları çözmek için neler yapmamız gerektiğinden de bahsediyor."

"En çok etkilendiğim şey Abu Dabi testinin son günüydü. Aracın direksiyonuna geçer geçmez ön kanadın virajda nasıl davrandığından bahsetti, ön kanadın virajda ne kadar büküldüğünü ve bu tür bir bükülmenin aracımızın davranışlarına etkisini eksiksiz bir şekilde anlattı."

"Az önce Rush filminden bir sahne izledim: Niki Lauda araç hakkında gerçekten iyi bildirimler veriyordu. De Vries, bu konuda tıpkı Lauda gibiydi."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

De Vries'in gönderilmesini öğrendiğinde ne tepki verdiğinden de söz eden Tsunoda, "Haberler çıkmadan kısa süre önce Christian Horner ile fabrikada denk geldik, o zaman öğrendim."

"Zaten söylentiler vardı, dolayısıyla aşırı şaşırmasam bile biraz sürpriz oldu. Her şey çok hızlı gerçekleşti."

"Haberlerden sonra ona mesaj attım, nasıl hissettiğimi ve kendisini takdir ettiğimi söyledim. O da bana çok güzel bir mesajla karşılık verdi. Belli ki halen arkadaşız."

"Bence son yarışa kadar oldukça iyi bir iş çıkarıyordu. Tur zamanından ve takım içindeki davranışlarından yavaş yavaş kendine güveninin arttığını söyleyebilirim."

"Yani evet, koltuğunu kaybetmesi şaşırtıcı." dedi.