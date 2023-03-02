Tsunoda: "De Vries ile geri bildirimlerimiz tamamen farklı"

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Son iki Formula 1 sezonunda Yuki Tsunoda'nın yanında Pierre Gasly vardı. Fransız pilot, bu süreçte takımın lideriydi ve gelişim konusunda AlphaTauri'yi yönlendiriyordu.

Bu yıl, Nyck de Vries'in takıma katılmasıyla durum değişti ve Tsunoda artık takımın daha deneyimli ismi konumunda.

Japon pilot, bugün yaptığı açıklamada, "Geçen yıla kıyasla takıma yardım etme konusunda daha fazla sorumluluk hissediyorum."

"Pierre'in yanında öğrendiğim şeyleri uygulamaya çalışıyorum ve elbette bunu kendi tarzımla yapıyorum." dedi.

Takım patronu Franz Tost, test günlerinde De Vries'in geri bildirimlerinden etkilendiğini ve Tsunoda'nın da benzer bildirimlerde bulunduğunu söylemişti.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: AlphaTauri

Fakat Tsunoda, ikisinin araçtan farklı şeyler istediğini söylüyor.

De Vries, "Teknik geri bildirim anlamında Nyck her zaman çok detaylı bilgiler veriyor."

"Ben hiç bu kadar detaya inmemiştim. Bu açıdan Nyck'ten çok şey öğreniyorum ve bu elbette iyi bir şey."

"Bu açıdan baktığımızda, Pierre'e kıyasla ondan daha farklı şeyler öğrenebilirim."

"Fakat Nyck'in takıma verdiği geri bildirimler benim araçta hissettiklerimden farklı. Pierre ve benim tamamen farklı sürüş tarzımız vardı, araçtan istediklerimiz de neredeyse tam tersiydi. Ancak takıma verdiğimiz geri bildirimler neredeyse hep aynıydı."

"Nyck'in farklı bir sürücü olduğu açık ve şu ana kadar onun geri bildirimleri benim aktardıklarımdan biraz farklı oldu."

"Belki de bunun nedeni hâlâ araca güven duymaya çalışıyor olması olabilir ama şimdilik durum farklı."

"Birlikte iyi şekilde çalışmamızı sağlayacak doğru yolu bulmalıyız." dedi.

Ancak Tsunoda bu durumu bir sorun olarak görmüyor.

"Bence takımın gelişimi, esas olarak aracın kendisini daha hızlı hale getirmeye bağlı. Yani her iki sürücüye de uymasını sağlamak gerekmiyor."

"Elbette geri bildirimlerimizi dinliyorlar, ancak gelişim sağlayan şey esas olarak aerodinami üzerinde çalışmak ve daha fazla yere basma gücü bulmak."

"Bunu yaparken de aracın dengesini pek düşünmüyorlar. Biz sadece mühendislerimizle doğru dengeyi bulmak için çalışmalıyız."

"Bence geri bildirimlerimizi gelişim konusunda yönlendirmemeleri daha iyi, sonuçta pistte bir denge yakalayabiliriz. Bu yüzden daha rekabetçi olabilmek adına, daha fazla yere basma gücü bulmaya odaklanmalıyız"

Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"En önemli şey bu. Bu kapsamda aracı daha iyi hale getirmek için pek çok şey planladık. Şu anda araç geçen yıla göre çok daha iyi çalışıyor."

Tsunoda aracın yavaş viraj performansının çok iyi olmadığını kabul etti.

"Son gün, akşama doğru araçtaki hislerim daha iyiydi ama böyle olması gayet mantıklı. Ne de olsa hava o noktada daha soğuktu ve sabah bölümüne kıyasla daha fazla yol tutuş vardı."

"Yine de yavaş viraj performansımız üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bunu verilerde de açıkça görebiliyoruz. Hızlı virajlarda geçen yıla kıyasla gerçekten geliştik ancak yavaş virajlarda gelişmemiz gerekiyor."