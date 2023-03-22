Tsunoda: "Daha fazla tempoya ihtiyacımız var"

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AlphaTauri sürücüsü Yuki Tsunoda, Cidde'de gerçekleştirilen yarışın son anlarına kadar Kevin Magnussen ile 10. sıra için savaştı.

Sonunda damalı bayrağı 11. sırada gören genç sürücü, puan fırsatını kaçırdığı için hayal kırıklığı yaşasa da, attıkları adımdan memnun.

Tsunoda, "Yarışta bu kadar rekabetçi olacağımızı tahmin etmemiştik. Çok daha kötüsünü bekliyordum ama mühendisler ve mekanikerlerimiz harika bir iş çıkardı."

"Cidde'de düzlüklerde ve yüksek yere basma kuvveti gerektiren birkaç virajdaki hız kaybını telafi etmek için ilk sektörde elimden gelen her şeyi yapmak zorunda kaldım."

"Onuncu sırayı Magnussen'e kaptırmam üzücüydü."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, battles with Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yarıştan sonra hepimiz üzgündük ama elimden gelenin en iyisini yaptım, araçtan en iyi şekilde yararlandım ve puan için mücadele ettim."

"Bu takım için olumlu bir haber. Umarım sezon boyunca ilerleyebilir ve sonraki yarışta puanlar alabiliriz."

"Önemli olan potansiyelimi göstermiş olmam. Aynı ruhla devam edersem, bir gün yarışı ilk onda bitirme şansını yakalayacağım ve bunu en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyor."

"Takım bazı güncellemeler hazırlıyor. Nasıl sonuç vereceklerini göreceğiz. Çok fazla şey beklemiyorum ama umarım aracı daha hızlı hale getirir."

"İstikrarlı bir şekilde puan mücadelesi verebilmek için tur başına birkaç ondalığa ihtiyacımız var." dedi.