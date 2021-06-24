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Tsunoda: "Daha az hata yapmak için farklı bir yaklaşım denemem lazım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, sıralama turlarında daha az hata yapmak için farklı bir yaklaşım tercih edeceğini söyledi.

Tsunoda: "Daha az hata yapmak için farklı bir yaklaşım denemem lazım"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Red Bull'un talebi üzerine bu yıl İtalya'ya taşınmıştı ve burada düzenli bir programa sahip.

Franz Tost gözetiminde çalışmalarını sürdüren Tsunoda, Avusturya GP öncesi şu açıklamalarda bulundu: "Bu hafta sonuna hazırlanabilmek için Paul Ricard'dan sonra Faenza'ya geri döndüm ve Franz'dan aldığım programın aynısını yaptım."

"Bu haftaki yarış Red Bull'un kendi evinde olacak ve inşa ettikleri misafirhanenin önceki yarışlara kıyasla çok büyük olduğunu görüyorsunuz, bu yüzden Red Bull'un bu yarış için çok çaba sarf ettiğini hissediyorum. Eğlenceli olacak ve piste çıkmayı sabırsızlıkla bakıyorum."

Tsunoda, Bakü'de sıralama turlarının son bölümünde kaza yaparken, Paul Ricard'da da ilk bölümde kaza yapmıştı.

Bu hafta sonu için sıralama turlarında farklı bir yaklaşım deneyip denemeyeceği sorusuna yanıt veren Tsunoda, "Evet. Normalde sıralama turlarının başlangıcından itibaren her zaman zorlama eğilimindeyim ki buna gerek yok. Bunu yapmak pek lazım değil. Özellikle bizimki gibi sürekli olarak iyi bir tempoya sahip bir aracımız olduğundan bunu yapmam gerekmiyor."

"Sonuçta her zaman son bölüme kalma potansiyelimiz var. Fakat her zaman ilk denemeden itibaren zorlama eğilimindeyim ve son zamanlarda, yani son üç yarış gibi, üç hata ya da iki hata yaptım. İlk turdan itibaren çok fazla zorluyorum ve bu da tüm sıralama turlarını bitiriyor."

"Sadece daha farklı bir yaklaşım benimsemem lazım, daha rahat olmam lazım ve ilk seanstan itibaren kendime güvenmeliyim. Yaklaşımımın işe yarayıp yaramadığını göreceğiz ama evet, kesinlikle yaklaşımı değiştirmeliyim. Tekrar hata yapmak istemiyorum. Yine de mümkün olduğunca iyi bir sonuç elde etmek için sıralama turlarında zorlamam lazım ve bunu yaparken daha farklı bir yaklaşım izlemeliyim."

Tsunoda, bu yılki tüm sıralama turlarında Pierre Gasly'e mağlup oldu ve yarışta da takım arkadaşıyla aynı tempoda değildi.

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