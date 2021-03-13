Tsunoda: "Çok heyecanlı bir gündü"

Japon pilot, Formula 1'de yarışan ilk 21. yüzyılda doğmuş insan olması ile beraber aynı zamanda en son 2014'te Caterham adına yarışa çıkan Kamui Kobayashi'den itibaren F1'de yer alan ilk Japon pilot olmayı da başardı.

Daha önce AlphaTauri ile çeşitli testlere çıkmış olan Tsunoda'nın ilk resmi sürüşü ise, Cuma günü başlayan sezon öncesi testlerde gerçekleşti. Testin ilk günü hakkında konuşan Tsunoda şunları söyledi: "Çok heyecanlandım."

"Başlangıçtan itibaren büyük bir keyif aldım, özellikle karışık koşullar altında, seansın başında. Pist çok kumluydu ve az yol tutuşu vardı, ancak Formula 1'de ilk kez piste çıkmak araç kontrolü için, limitleri görmek için, yere basma kuvvetini görmek için çok iyiydi, bu yüzden çok keyif aldım."

"Ancak sonlara doğru bir takım sorunlar yaşadım, sanırım benzinle alakalı bir durum oldu. Ve yeterince sürüş yapamadım."

"Sadece 37 tur attım ve zaman turum ise sert lastikle attığım ilk turdu, bu nedenle tam potansiyelimi gösteremedim, ancak yaşanılan sorun öncesinde iyi bir test günü geçirdim. Bu sorunların testlerde olması, gerçek yarışta olmaması iyi bir şey, bu nedenle testlere iyi bir start verdik."

Resmi testlere çıkmadan önce Tsunoda, F1 koltuğu için ismi resmi olarak açıklanmadan önce de, eski model Toro Rosso araçları ile testlere katılmıştı. Bu testlerin onu hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna Tsunoda, "Aracın içerisi çok rahattı."

"İlk defa karbon koltukta yarışıyorum. Biraz sert hissettiriyor, özellikle tümseklerde, ancak onun dışında gayet iyi."

"Sadece her şey iyi güzel de, neden bu kadar çok pit yoluna geliyoruz? Çünkü sorunlarımız ve çözmemiz gereken şeyler var. Ancak evet, bu sorunları da çözemedik. Bu nedenle seansı tamamladık ve yarına hazırlanmamız gerekti."

2020 sezonunun sonunda Abu Dhabi testlerinde AT01 ile sürüş yapan Tsunoda'ya, iki aracın arasındaki fark da soruldu.

Tsunoda'nın soruya cevabı, "Dürüst olmak gerekirse bir fikrim yok. Pist oldukça fazla kumluydu, Abu Dhabi'dekine göre daha az yol tutuşa sahiptik. Bu nedenle aracın ne kadar geliştiğini söyleyemiyorum."

"Ancak sürüşün biraz daha iyi olduğunu hissettim, lastiklerden daha direkt bir hissiyat alınabiliyordu. Hidrolik direksiyon olduğu için yol tutuştan direkt bir hissiyat almak zor oluyor."

"Buna rağmen bence sürüş bakımından iyi bir adım attık ve virajlara da daha özgüvenli bir şekilde yaklaşıyorum. Bu da benim için gayet iyi bir şey."

"Diğer taraflara bakarsak, sanırım güç ünitesinde büyük bir gelişim sağladık, AT01'e göre iyi bir gelişim olduğu belli oluyor. Bu nedenle iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum."