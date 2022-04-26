Tsunoda: "Çok daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum"
AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Imola'daki güçlü hafta sonunun ardından daha da iyi performans göstereceğinden emin.
Japon sürücü, Cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında 16. sırada kalmıştı fakat Cumartesi günü 12. sıraya kadar çıktı.
Pazar günü ise harika bir tempo yakalayarak damalı bayrağı yedinci sırada gördü. Tsunoda'nın yarış boyunca yaptığı ataklar epey dikkat çekiciydi.
Genç pilotu, hafta sonu boyunca takım arkadaşı Pierre Gasly'e üstünlük kurdu ve belki de F1'deki en iyi yarışlarından birisini geride bırakmış oldu.
Topladığı puanlarla şampiyonada Gasly'nin önüne geçen Tsunoda, daha da iyi performans göstereceğinden emin olduğunu belirtti.
Tsunoda, "Açık konuşmak gerekirse böyle bir sonuç almayı beklemiyordum."
"Yani böyle bir beklenti içerisine girmemeye çalıştım çünkü şartlar çok zordu ve böyle zamanlarda neler olacağını tahmin etmek imkansız."
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"İlk önce pist üstünde kalmaya ve aracımın hızına güvenmeye odaklandım. Özellikle kendi evimizde puan kazanabildiğim için çok mutluyum." dedi.
Son yarışlardaki performans artışı ve şampiyonada Gasly'nin önünde olmasıyla ilgili Tsunoda, "Beni tüm bu şeylerden ötürü fazla heyecanlandırmayın çünkü hâlâ öğrenmeye devam ediyorum!"
"Kendi tarafımda öğrenecek ve geliştirecek çok şey olduğunu hissediyorum. Yani bundan daha iyisini yapabilirim."
"Sadece bugün puan aldığım için mutluyum. Bu hafta sonu Imola'daki yarışı seyreden pek çok çalışanımız vardı ve hem geçen sezon hem de bu yıl yaptıkları iş gerçekten çok büyük."
"Onlar adına puan kazanabildiğim için çok mutluyum." dedi.
Tsunoda, Imola'da bu kadar hızlı olmayı beklemediklerinin altını çiziyor.
"Aracımız gerçekten çok iyiydi. Avustralya ile kıyaslandığında, bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk. Hafta sonu boyunca çok iyi bir ilerleme kaydettik ve yaptıklarımdan dolayı gayet muyluyum."
"Amacım, az önce de söylediğim gibi puanlar alarak, bugün fabrikadan buraya gelen tüm çalışanlarımızı mutlu etmekti. Sezon başından bu yana ne kadar büyük bir iş yaptıklarını gayet iyi biliyorum."
"Performansımdan dolayı mutluyum ve umarım bunu devam ettirebilirim."
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