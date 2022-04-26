Tsunoda: "Çok daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum"

Son yarışlardaki performans artışı ve şampiyonada Gasly'nin önünde olmasıyla ilgili Tsunoda, "Beni tüm bu şeylerden ötürü fazla heyecanlandırmayın çünkü hâlâ öğrenmeye devam ediyorum!"

"İlk önce pist üstünde kalmaya ve aracımın hızına güvenmeye odaklandım. Özellikle kendi evimizde puan kazanabildiğim için çok mutluyum." dedi.

"Kendi tarafımda öğrenecek ve geliştirecek çok şey olduğunu hissediyorum. Yani bundan daha iyisini yapabilirim."

"Sadece bugün puan aldığım için mutluyum. Bu hafta sonu Imola'daki yarışı seyreden pek çok çalışanımız vardı ve hem geçen sezon hem de bu yıl yaptıkları iş gerçekten çok büyük."

"Onlar adına puan kazanabildiğim için çok mutluyum." dedi.

Tsunoda, Imola'da bu kadar hızlı olmayı beklemediklerinin altını çiziyor.

"Aracımız gerçekten çok iyiydi. Avustralya ile kıyaslandığında, bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk. Hafta sonu boyunca çok iyi bir ilerleme kaydettik ve yaptıklarımdan dolayı gayet muyluyum."

"Amacım, az önce de söylediğim gibi puanlar alarak, bugün fabrikadan buraya gelen tüm çalışanlarımızı mutlu etmekti. Sezon başından bu yana ne kadar büyük bir iş yaptıklarını gayet iyi biliyorum."

"Performansımdan dolayı mutluyum ve umarım bunu devam ettirebilirim."