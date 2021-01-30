Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, çaylak sezonunda hata yapmaktan korkmuyor

paylaşım
yorumlar
Tsunoda, çaylak sezonunda hata yapmaktan korkmuyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Çaylak Yuki Tsunoda, 2021'de AlphaTauri ile ilk Formula 1 sezonuna katılmaya hazırlanırken hata yapmaktan korkmadığını söylüyor.

Japon sürücü, Formula 2'de geçirdiği etkileyici yılın ardından yeni sezonda AlphaTauri ile Formula 1'de adım atacak.

Şu ana kadar F1 aracında çok fazla vakit geçiremeyen Tsunoda, bu hafta 2019 AlphaTauri F1 aracıyla yeniden Imola'da piste çıktı ve iki gün boyunca çok sayıda tur atma fırsatı yakaladı.

Tsunoda, F1'de çaylak olduğu için hata yapmaktan korkmadığını ve 2021 sezonunun başından itibaren zorlayacağını dile getirdi.

Faenza merkezli ekibin yayınladığı röportajda Tsunoda şöyle dedi: "Bu benim çaylak sezonum olacak ve araca mümkün olduğunca adapte olmak için en başından itibaren çok zorlayacağım."

"Hata yapmaktan korkmuyorum. Tabii ki bunları en aza indirmeye çalışacağım. Ancak başlangıçta kaçınılmaz şekilde olacaklar."

"Yine de geçen yıl Formula 2'de kanıtladığım gibi hatalarımdan dersler çıkarabileceğime eminim. Japon taraftarların desteğine sahip olduğum için gerçekten mutluyum ve 2014'te Kamui Kobayashi'den sonra gride dönen başka bir Japon sürücü olmaktan gurur duyuyorum."

"Baskıya gelirsek, kendime zaten bunu uyguluyorum. Bu yüzden benim için bu konuda hiçbir şey değişmeyecek. Kendimi başarılı olma konusunda zorlamak istiyorum." dedi.

Tsunoda, birkaç yıl öncesine kadar motor sporları konusunda büyük bir hevese sahip olmadığını kabul etse de, kısa süre içerisinde F1'e giden basamakları çıkmış oldu.

İlk tam sezonuna 2017'de Japonya F4'te çıkan ve üçüncü olan Japon pilot, ertesi yıl aynı seride şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

2019'da F3 ve Euroformula Open'da kazandığı yarışlarla beraber 2020'de F2'ye geçen ve burada yine yarışlar kazanıp şampiyona üçüncüsü olan Tsunoda, 2021 için Red Bull-Honda tarafından F1'e yükseltildi.

Kariyerine yeniden başlasaydı kendisine hangi şeyleri tavsiye edeceği sorulduğunda, şöyle yanıt verdi: “Farklı şeylerle dikkatin dağılmaması için, bana göre daha erken bir şekilde tüm enerjilerini yarışmaya adamalarını söyleyebilirim. Şahsen 16 yaşıma kadar yarışlar konusunda o kadar da heyecanlı değildim. Bundan hoşlanmadığımı kastetmiyorum ama olması gerektiği kadar çaba sarf etmedim. "

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"

Önceki haber

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar AlphaTauri
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!
IMSA IMSA / Son dakika

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

Mekies: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"

Son Haberler

Tsunoda, çaylak sezonunda hata yapmaktan korkmuyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, çaylak sezonunda hata yapmaktan korkmuyor

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"

Mekies: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!
IMSA IMSA / Son dakika

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"

1s
2
Formula 1

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

1g
3
Formula 1

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

15s
4
IMSA

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

5s
5
F3

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

3s

Son Haberler

Tsunoda, çaylak sezonunda hata yapmaktan korkmuyor

Tsunoda, çaylak sezonunda hata yapmaktan korkmuyor

Formula 1
37dk
Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"

Formula 1
1s
Mekies: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"

Mekies: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"

Formula 1
1s
Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

IMSA
5s
2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

Formula 1
15s

Son Videolar

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
23s

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
28 Oca 2021

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.