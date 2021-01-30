Tsunoda, çaylak sezonunda hata yapmaktan korkmuyor

Japon sürücü, Formula 2'de geçirdiği etkileyici yılın ardından yeni sezonda AlphaTauri ile Formula 1'de adım atacak.

Şu ana kadar F1 aracında çok fazla vakit geçiremeyen Tsunoda, bu hafta 2019 AlphaTauri F1 aracıyla yeniden Imola'da piste çıktı ve iki gün boyunca çok sayıda tur atma fırsatı yakaladı.

Tsunoda, F1'de çaylak olduğu için hata yapmaktan korkmadığını ve 2021 sezonunun başından itibaren zorlayacağını dile getirdi.

Faenza merkezli ekibin yayınladığı röportajda Tsunoda şöyle dedi: "Bu benim çaylak sezonum olacak ve araca mümkün olduğunca adapte olmak için en başından itibaren çok zorlayacağım."

"Hata yapmaktan korkmuyorum. Tabii ki bunları en aza indirmeye çalışacağım. Ancak başlangıçta kaçınılmaz şekilde olacaklar."

"Yine de geçen yıl Formula 2'de kanıtladığım gibi hatalarımdan dersler çıkarabileceğime eminim. Japon taraftarların desteğine sahip olduğum için gerçekten mutluyum ve 2014'te Kamui Kobayashi'den sonra gride dönen başka bir Japon sürücü olmaktan gurur duyuyorum."

"Baskıya gelirsek, kendime zaten bunu uyguluyorum. Bu yüzden benim için bu konuda hiçbir şey değişmeyecek. Kendimi başarılı olma konusunda zorlamak istiyorum." dedi.

Tsunoda, birkaç yıl öncesine kadar motor sporları konusunda büyük bir hevese sahip olmadığını kabul etse de, kısa süre içerisinde F1'e giden basamakları çıkmış oldu.

İlk tam sezonuna 2017'de Japonya F4'te çıkan ve üçüncü olan Japon pilot, ertesi yıl aynı seride şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

2019'da F3 ve Euroformula Open'da kazandığı yarışlarla beraber 2020'de F2'ye geçen ve burada yine yarışlar kazanıp şampiyona üçüncüsü olan Tsunoda, 2021 için Red Bull-Honda tarafından F1'e yükseltildi.

Kariyerine yeniden başlasaydı kendisine hangi şeyleri tavsiye edeceği sorulduğunda, şöyle yanıt verdi: “Farklı şeylerle dikkatin dağılmaması için, bana göre daha erken bir şekilde tüm enerjilerini yarışmaya adamalarını söyleyebilirim. Şahsen 16 yaşıma kadar yarışlar konusunda o kadar da heyecanlı değildim. Bundan hoşlanmadığımı kastetmiyorum ama olması gerektiği kadar çaba sarf etmedim. "