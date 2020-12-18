Tsunoda, Button'ın numarası ile yarışacak
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AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, gelecek yıl Jenson Button'ın numarasıyla mücadele etmeye hazırlanıyor.
AlphaTauri, gelecek yıl için Red Bull'un genç sürücü programında yer alan Formula 2 sürücüsü Yuki Tsunoda ile anlaşmıştı.
Japon sürücü, şimdiye kadar iki kez F1 aracının direksiyonuna geçti ve Abu Dhabi'deki testte #38 ile çalıştı.
Ancak Japon sürücü, ilk Formula 1 sezonu için bu numarayı seçmeme kararı aldı.
Tsunoda, Japon taraftarlarının büyük sevgi beslediği Jenson Button'ın numarası olan #22 ile yarışacak.
Button, kariyerinin son yıllarında #22 ile yarışmıştı ve 2017'den bu yana kimse bu numarayı kullanmadı.
F2'den F1'e geçen Mick Schumacher #47, Nikita Mazepin ise #9 ile yarışacak.
Jenson Button, McLaren MP4-31
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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