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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, Button'ın numarası ile yarışacak

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Tsunoda, Button'ın numarası ile yarışacak
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AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, gelecek yıl Jenson Button'ın numarasıyla mücadele etmeye hazırlanıyor.

AlphaTauri, gelecek yıl için Red Bull'un genç sürücü programında yer alan Formula 2 sürücüsü Yuki Tsunoda ile anlaşmıştı.

Japon sürücü, şimdiye kadar iki kez F1 aracının direksiyonuna geçti ve Abu Dhabi'deki testte #38 ile çalıştı.

Ancak Japon sürücü, ilk Formula 1 sezonu için bu numarayı seçmeme kararı aldı.

Tsunoda, Japon taraftarlarının büyük sevgi beslediği Jenson Button'ın numarası olan #22 ile yarışacak.

Button, kariyerinin son yıllarında #22 ile yarışmıştı ve 2017'den bu yana kimse bu numarayı kullanmadı.

F2'den F1'e geçen Mick Schumacher #47, Nikita Mazepin ise #9 ile yarışacak.

Jenson Button, McLaren MP4-31

Jenson Button, McLaren MP4-31

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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