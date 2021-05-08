Tsunoda: "Bundan daha fazlasını yapabiliriz"

AlphaTauri, cuma gününün öne çıkan takımlarından bir tanesiydi ve hem Pierre Gasly hem de Yuki Tsunoda ikinci seansta ilk ona girmeyi başardılar.

Gasly, iyi bir noktada olmalarına rağmen aracın dengesinden tamamen memnun olmadığını söylüyordu ve Tsunoda da henüz tamamen mutlu olmadığını belirtti.

Japon pilot, kaydettikleri ilerlemeden memnun olsalar da, cuma gecesi daha fazla ilerleme kaydedebileceklerini belirtti.

Tsunoda, "Sanırım gerçekten iyi bir ilerleme kaydediyoruz. Fakat bana göre hâlâ gelişim kaydedebileceğimiz pek çok alan var. Bu yüzden verileri analiz etmeniz gerekiyor."

"Aracın dengesinin oldukça iyi olduğunu hissettim. Sadece doğru lastik sıcaklığını bulmamız gerekiyor, fakat bence iyi bir noktadayız ve cumartesi neler olacağını görmeliyiz." dedi.

Kerbler cuma günü bazı pilotların başını ağrıttı ve bunlardan birinin üzerinden geçerken Tsunoda'nın aracı kapandı.

Japon pilot ne olduğuyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Orada ne olduğunu hâlâ ben de bilmiyorum."

"Bununla ilgili hâlâ herhangi bir bilgi alamadım. Orada ne olduğunu gerçekten anlamalı ve Honda ile de iletişimde olmalıyız."

"Umut ediyorum ki mevcut elektronik sorunu üçüncü antrenman seansından önce çözebiliriz. Fakat ben tamamen kendi tarafıma, yani sürüşüme ve ayarları geliştirmeye odaklanmalıyım."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images