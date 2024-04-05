Tsunoda: "Bugün hızımızın yeterli olduğunu gösterdik"

Japonya'da kendi evinde piste çıkacak olan Yuki Tsunoda, 1. antrenman seansını 1:31.230'luk derecesiyle 9. sırada tamamladı.

2. antrenman seansında yağmurun yağması sebebiyle neredeyse hiç bir pilot piste çıkmazken Tsunoda yağmur altında attığı turlar ile seansın sonuna doğru pist kuruyup pilotlar yumuşak hamurlarla piste çıkana kadar liderlikteki yerini aldı.

Japon pilot, ""Suzuka'ya Japon seyircilerin önünde geri dönmek harika."

"Çok keyif aldım ve harika hissettim."

Fans supporting Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bizim için olumlu bir ilk gündü. Bence 1. antrenmana iyi başladık ve ilk 10'da bitirerek hızımızın yerinde olduğunu gösterdik." dedi.

Suzuka'ya getirdikleri güncellemeler hakkında da konuşan Tsunoda, "Güncellenmiş zeminin amacı düşük hızlı virajlarda zaman kazanmak."

"Ama burada daha çok fazla orta ve yüksek hızlı virajlar var."

"Bu yüzden çok fazla şey beklemiyoruz."

"Birlikte 3. antrenmandan önce geliştirilebilecek birkaç alanı inceleyeceğiz ve sıralama turları için bir araya getirmeye çalışacağız. Performansı arttırmaya odaklanacağız."

"Çok özel bir gündü ve bugün sadece cuma, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak ve maksimuma ulaşmak için mücadele etmek için sabırsızlanıyorum!" dedi.

Japonya'da cuma günü en az tur atan isimlerden biri Daniel Ricciardo'ydu. 1. antrenman seansında koltuğunu Ayumu Iwasa'ya ödünç veren Avustralyalı, 2. antrenman seansının yağmur altında geçmesi nedeniyle çok fazla tur atamamış oldu.

Ancak bu seansta attığı 1:41.913'lük derecesiyle 5. sırada seansı noktaladı.

Daniel Ricciardo, RB Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ricciardo, "Ayumu 1. antrenmanda koltuğa geçti ve ben dışarıda kaldım."

"İlk seansta pit duvarında, panoları izlemenin ve sürücülerin yorumlarını dinlemenin yanı sıra pek çok veriyi gözden geçirdim."

"Bu kesinlikle benim için verimli oldu ve her zaman bir şeyler öğrendim."

"Ardından 2. antrenmanda koltuğuma döndüğümde, pist koşulları nedeniyle sadece birkaç tur tamamlamak biraz sinir bozucuydu."

"Koşullar aradaydı ne yağmur lastikleri için uygundu ne de kuru zemin lastikleri için uygundu."

"Çok fazla süremedim, bu yüzden size muhtemelen birkaç saniyenin yeterli olacağı günün uzun bir özetini veriyorum."

"Sabaha baktığımızda Yuki'nin çabuk hızlandığını ve hemen hemen tüm seans boyunca ilk 10'da yer aldığını görüyoruz."

"Muhtemelen orta sıraların önünde olduğumuzu hissettik. Sıralamalarda ne olacağını asla bilemezsiniz ama beklediğimiz yerde olduğumuzu gördük." dedi.