Tsunoda: "Bu yıl tutarlı şekilde puan almaya çalışacağım"

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Japon pilot, geçen sezon zaman zaman iyi performans gösterse de, tutarlı sonuçlar almaktan çok uzaktı.

AlphaTauri pilotu, AT04'ün renk düzeni lansmanından sonra yaptığı açıklamada, geçen yıl attığı adımla alakalı şöyle dedi: "Geçen sene geliştiğimi hissettim. Bu, iki nedenden dolayı oldu. Birincisi, kondisyonumu ve konsantrasyon seviyemi ciddi şekilde artırdım ve bu da sonuçları ciddi şekilde etkiledi."

"İkinci neden ise daha fazla deneyime sahip olmamdı. Geçen yılın başında kendime olan güvenimi biraz kaybetmiştim. Şimdi bunu geri kazandım."

"Artık ilk sezonda sahip olduğum güçlü yanları koruyacak tamamen farklı bir seviyede yarışıyorum. Durumu daha iyi kontrol edebiliyorum, takımın çalışmalarına daha fazla dahil oluyorum."

"Şimdiye kadar çok şey öğrendim ve aracın gelişimine artık aktif şekilde katılıyorum."

Yeni sezon için hedefi sorulduğunda Tsunoda, "Ana hedefim her yarışta tutarlı performans sergilemek ve puan kazanmak."

"Kontrolün bende olmasını istiyorum, böylece takımla daha iyi etkileşim kurabilir, sıralama turlarının son bölümüne tutarlı şekilde kalabilir ve yarışlarda puan kazanabilirim." cevabını verdi.

Bu yıl sprint yarışlarının sayısı göz önüne alındığında, hazırlıklarının nasıl etkilendiği sorusuna yanıt veren Tsunoda, "Aslında bu yıl sprint yarışları hakkında çok fazla endişem yok."

"Cuma antrenmanından hemen sonra iyi bir performans sergileyebileceğime ve ritim yakalayabileceğime eminim."

"Bu formatla nasıl başa çıkacağımı biliyorum." dedi.