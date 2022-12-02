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Formula 1 Haberler

Tsunoda: "Bu yıl her anlamda çok geliştim"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, bu yıl kaydettiği ilerlemeden ötürü çok mutlu olduğunu söylüyor.

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Tsunoda: "Bu yıl her anlamda çok geliştim"
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Geçen sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık yaptığı hatalarla gündeme gelen Yuki Tsunoda, yıl boyunca puan almakta zorlandı.

Bu yıl geçen yıldan daha az puan alan Japon pilot, özellikle ilk yarıdaki yarışlarda iyiydi ve sıralama turlarında sık sık Pierre Gasly ile benzer dereceler yakaladı.

Gelecek yıl Nyck de Vries'ın yanında yarışacak Tsunoda, bu yıl kaydettiği ilerlemeden memnun görünüyor.

Japon pilot, "Fiziksel, zihinsel ve sürücü anlamında kendimi çok geliştirdim."

"Genel olarak sezonumdan çok memnunum. Yarış haftası boyunca, özellikle Perşembe ve Cuma günleri daha rahattım."

"Geçen yıl o günlerde nasıl davranacağımı bilmiyordum ve her zaman stresli ve telaşlıydım. Bu da hayatımı zorlaştırıyordu."

"Artık rahatım ve her duruma nasıl uyum sağlayacağımı biliyorum."

"Kendime güveniyorum, bu yüzden beklenmedik bir şey olursa bununla nasıl başa çıkacağımı biliyorum."

"Her geçen yarış daha fazla gelişiyorum ve attığım adımlardan memnunum."

"Umarım bunu devam ettirebilir ve daha iyisini yapabilirim. dedi.

Kış tatili planları hakkında konuşan Yuki, "Geçen yıl olduğu gibi Japonya'da biraz zaman geçirdikten sonra sezon başlamadan önce antrenman yapmak için Avrupa'ya döneceğim."

"Çok fazla kilo almamak için Japonya'da çok uzun süre kalmak istemiyorum!" diyerek gülümsedi.

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