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Tsunoda: "Bu araçta geçen yıla kıyasla 'büyük bir adım' attığımı hissettim"

Visa Cash App RB'nin shakedown'ının ardından Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda'nın yüzleri gülüyordu.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Shakedown'ın ardından Ricciardo, araçta kendini harika hissettiğinden ve artık 'kendi ayakları üzerinde duran' bir takım olduklarını dile getirdi.

Avustralyalı pilot, "Her yıl yeni bir araç için heyecanlanırsınız."

"Bence ilk olarak araç harika görünüyor. Noel tatilinden sonra tekrar birkaç tur atmak güzel bir duyguydu, tabii ki ne durumda olacağımızı henüz bilmek zor ama kişisel olarak tekrar direksiyon başına geçtiğimde kendimi harika hissettim. Red Bull'a geri dönmek zaten beni yeniden bütün hissettiren bir şeydi."

"Gridde ön sıralara yaklaşmamıza yardımcı olacak harika ortaklarımız olduğunu düşünüyorum. Bence artık küçük bir takım olarak görülmüyoruz, kendi ayakları üzerinde duran bir takımız. Diğer takımların bizi ciddiye alması için sezon öncesi testler oldukça önemli olacak." dedi.

Takım arkadaşı Tsunoda ise, araçla pistte harika hissettiğini ve her şeyden çok keyif aldığını açıkladı.

Tsunoda, "Pistte harika hissettim, VCARB 01 ile ilk koşum tamamen sorunsuz geçti."

"Geçen yıla kıyasla gerçekten büyük bir adım attığımı hissettim ve her şeyden büyük keyif aldım. Genel olarak olumlu bir gündü, aracın da daha kolay yol tutan bir araç olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki olağanüstü bir sorun veya olağanüstü güçlü özellikler, hareketler hissetmedim ama şu ana kadar olumlu hissediyorum." şeklinde yorum yaptı.

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