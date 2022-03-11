Tsunoda: "Bizim için güzel bir gün oldu"

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AlphaTauri'de bugün direksiyona tüm gün Yuki Tsunoda geçti ve 120 tur attığı günü 1:36.802'lik turuyla 10. sırada tamamladı.

Temelde uzun sürüşlere odaklanan Tsunoda, testlerin ardından verdiği demeçte, güzel bir gün geçirdiklerini ama yapılacak işler olduğunu belirtti.

Japon pilot şöyle dedi: "Çok sayıda tur tamamladığımız ve önemli veriler topladığımız güzel bir gün oldu."

"Bugün performansa pek fazla odaklanmadık. Genel anlamda uzun sürüşler yaptık ve aracın daha daha çok yarış şartlarında nasıl olduğuna baktık. Bundan ötürü de önemli bir yarış simülasyonu yapmayı başardık."

"Bugün gerçekten çok fazla rüzgar vardı ve sürekli yön değiştiriyordu. Bu yüzden bu yeni aracı, sahip olduğumuz tüm bu farklı şartlarda nasıl süreceğim konusunda daha fazla şey öğrenmem gerekiyordu."

"Uyum sağlamak kolay değildi fakat günümden epey keyif aldım."

"Bence genel anlamda pozitif bir gün vardı. Hâlâ üzerinde çalışmamız gereken bazı alanlar var ama bence iyi bir temele sahibiz ve yarın biraz daha fazla sürüş yapmak için sabırsızlanıyorum."

"İlk yarışa girerken kendimize güvenebilmemiz ve iyi bir sonuç alabilmemiz için son gün yapmamız gereken pek çok çalışma var." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Motorsport Images