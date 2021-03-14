Tsunoda: "Birkaç sorunla karşılaştık fakat bunun için test yapıyoruz"

Tsunoda önce testin ilk 2 gününün nasıl geçtiğini anlattı: “Yani bu 2 günde çok iyi ilerleme kat ettiğimizi düşünüyorum, hem araç hem de benim sürüşüm açısından. Ayrıca Pierre’le çalışmak da çok iyiydi, araç konusunda hep benzer geribildirimlerde bulunuyoruz, bu da takımın aracı iyileştirmek adına bir sonraki adımı daha kolay atmasını sağlıyor.”

İlk yarış için kendisini hazır hissedip hissetmediği sorulduğunda 20 yaşındaki pilot, “Benim açımdan, AlphaTauri Bahreyn’den önce bana 4 gün test yaptırdı ve bu sayede şimdiden araç kontrolü ve tuşlar konusunda iyi bir özgüven yakaladım."

"Böylece Bahreyn’deki testle de 2021 aracına uyum sağlamam kolaylaştı. 2021 aracını tecrübe etmiş olmam için sadece bolca tur atmam gerekiyordu."

"Ve bu 2 günde birkaç sorunla karşılaştık, fakat bunun için test yapıyoruz ve 2 hafta sonraki Bahreyn GP’sinde bu sorunlarla karşılaşmaktansa, testlerde bu sorunları yaşamayı yeğleriz. Yani evet, şu anda, son 2 gündür iyi ve olumlu bir test süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim.” cevabını verdi.

2 gündür test sırasında yaşadığı problemlerin boyutu ve problemlerin öğrenme sürecini zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorulduğunda Japon pilot, “İlk gün yakıt deposu sitemiyle büyük bir sorun yaşadık ve 37 tur attıktan sonra ilk gün seansı tamamlamak zorunda kaldık. Dünse, pedallarla ve hızlı turlar atarken biraz da motorla sorun yaşadık."

"Yani birkaç sorunla karşılaştık. Ve dürüst olmam gerekirse, bu yüzden biraz stres oldum fakat testler bunun için var. Pedallar konusunda da, çok özel bir pedal kiti kullanıyorum. Pierre’e kıyasla boy yönünden çok farkımız olduğundan, pedallar için farklı bir metot izleyerek çok farklı bir şey yapmaya çalışıyorlar, dün de bu sebeple sorun yaşadım."

"Fakat bugün mekanikerlerden duyduğum kadarıyla pedalları güçlendirmek adına iyi bir adım atmışlar. Yani evet, bunu öğleden sonra göreceğiz.” dedi.

Tsunoda'ya son olarak kendisinin Max Verstappen'le karşılaştırıldığı söylendi ve Hollandalı pilotun ilk yarışlarına dair neler hatırladığı soruldu.

Bu yorumlar karşısında Tsunoda, “Pek hatırlamıyorum, sanırsam sadece Max’ın Suzuka’da Formula 1 aracı sürdüğü zamana dair bir anım var."

"Yani sadece antrenman seansını görebildim. Yarış günü sırasında sanırım farklı bir programım vardı, bu yüzden yarışı izleyemedim ama Max’ın çaylak senesinde kesinlikle çok güçlü bir performans sergilediğini düşünüyorum. Yani evet, bu sene öyle bir çaylak sezonu geçirmeyi umuyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.