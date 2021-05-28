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Formula 1 Haberler

Tsunoda: ''Bir yere çarpmadan F1 aracının sınırını bulmak zor''

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, kaza yapmadan veya spin atmadan bir Formula 1 aracının sınırlarını bulmanın zor olabileceğini düşündüğünü ve Monako'da direksiyondaki kontrollerde biraz zorlandığını söyledi.

Tsunoda: ''Bir yere çarpmadan F1 aracının sınırını bulmak zor''

AlphaTauri'nin çaylak sürücüsü Yuki Tsunoda, sezonun ilk yarışında çok güçlü bir performans gösterip, kariyerindeki ilk Formula 1 yarışında puan kazanabilmişti.

Ancak sonrasında kazalar ve spinlerle birlikte çok da güçlü seanslar geçirmeyen Tsunoda, ilk yarıştan beri ilk 10'a tekrar giremedi.

Monako'daki yarışta 16. olduktan sonra Beyond the Grid podcastine katılan Japon pilot, kaza yapmadan veya spin atmadan aracın sınırlarını bulmanın zor olduğunu söyledi.

Tsunoda, ''Evet, hâlâ aracı tamamen kontrol ettiğimi hissetmiyorum. Ancak %70 veya %80'e çıkmak o kadar zor olmadı. Eğer daha fazla yere basma gücünüz olursa, araçtaki özgüveniniz daha fazla olur.''

''Formula 2'de, daha tutarsız bir aracımız vardı. Bu yüzden bunu araçta daha çok hissedebiliyorduk ama Formula 1'de eğer sınırların altına inerseniz, bariyerlere çarpabilirsiniz.''

''Çok zor olmayan bir sınır bulana kadar bunu yaşayabilirsiniz. Ancak, kaza yapmadan veya spin atmadan, %99 veya %100'e yakın sınırları bulmak çok zor.'' dedi.

Formula 2'de geçirdiği bir sezondan sonra direkt olarak F1'e çıkan Tsunoda, onu Formula 1 araçlarında neyin şaşırttığını ise şu sözlerle anlattı: ''Sanırım kontroller. Direksiyonda çok fazla kontrol düğmesi var. Formula 2'ye kadar bile önden kayma ve arkadan kaymayla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Bazen seansı bitirmeniz gerekiyor veya pite girmeniz gerekiyor ve buna alışıp, tekrar piste çıkmak çok zaman alıyor.''

''Ancak Formula 1'de eğer önden kayma yaşadıysanız, bir virajda ayarları değiştirebiliyorsunuz ve sizi daha stabil hale getirebilecek kontrol var. Her viraja uymayı deneyebilirsiniz ve sıralama turlarında daha fazla araç dengesi istiyorsanız, direksiyondan kontrolleri değiştirebilirsiniz.''

''Aynı zamanda ayarlarla araca zarar da verebilirsiniz. Bence genel sürücü performansında aracı olabildiğince hissetmek, ayarları değiştirmek, aracı en kısa sürede hızlandırmak  ve aracı takımla birlikte geliştirmek de önemli.''

Direksiyon üzerindeki düğmeleri kullanmanın da doğal olduğunu anlatan çaylak pilot, Monako'da kontrolleri değiştirmenin zor olduğunu da ekledi.

''[Kontrolleri değiştirmek] Benim için doğal oluyor. Ancak geçtiğimiz sezon ilk kez Imola'da sürüş yaptığımda, direksiyonuma sürekli bakıyordum ve gaz pedalının arka tarafını biraz kaldırıyordum.''

''Her tur zamanım biraz tutarsızdı, özellikle de yarış temposunda. Şimdi ise alıştım. Sadece Monako'da kontrolleri değiştirmek biraz zordu çünkü düzlükler çok kısaydı. Ancak şimdi ben bile bunu temiz şekilde yapabiliyorum. Bu yüzden artık buna alışıyorum.''

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Seri Formula 1
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar AlphaTauri

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