Tsunoda: "Beşincilik savaşında AlphaTauri'ye yardım etmem gerekiyor"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, çaylak sezonunda şimdiye kadar epey zorlandı ve Pierre Gasly ile aynı performansı yakalayamadı.

Son haftalarda performansını artırmaya başlayan genç sürücü, yılın kalan kısmında, Alpine ile verdikleri beşincilik savaşı için İtalyan ekibe yardım etmek istiyor.

Tsunoda, "Alpine ile olan mücadele çok yakın ve aynı zamanda heyecan verici."

"Özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren daha hızlı bir aracımız olduğunu, kendimize güvendiğimizi ve Meksika'da iyi performans gösterdiğimizi biliyoruz."

"Tutarlı şekilde iyi puanlar almak kesinlikle takıma yardımcı oluyor ve şampiyonada beşinci olmayı istiyoruz. Bu açıdan her yarışın önemi büyük ve kesinlikle bunu başarmak için takıma yardım etmem lazım."

"Özellikle benim için kolay bir dönem olmayacak çünkü kalan yarışlar arasında, daha önce sürüş yaptığım tek yer Abu Dhabi."

"Bu hafta sonu yeni formatla birlikte doğrudan sıralama turlarına katılmadan önce, sadece bir antrenman seansı olacak. Bu yüzden kolay olmayacak."

"Fakat daha hızlı ve iyi bir aracımız olduğunu biliyoruz. Sadece her şeyi bir araya getirmeliyiz." dedi.

Tsunoda son zamanlardaki yaklaşımından memnun olduğunu söyleyerek şunları ekledi: "Sezonun ilk yarısında sürekli olarak araca zarar verdim ve neredeyse tüm güvenimi kaybettim, bu doğru."

"Bundan sonra yarış hafta sonları boyunca tutarlı olmaya çalıştım fakat bunu başarmak için gerçekten tempo anlamında geri adım atmalıydım. Sanırım Türkiye'ye kadar daha tutarlı hafta sonları geçiriyordum fakat tempom o kadar yüksek değildi. Fakat aynı zamanda Bahreyn'deki güveni hissetmeye başladım."

"Türkiye'den itibaren, Bahreyn ve Imola'daki normal yaklaşıma geri dönmeye çalıştım ve hiçbir şeyi riske etmeden, daha iyi bir tempoya sahip olmaya başladım."

"Henüz aracı %100 kontrol edebiliyormuşum gibi hissetmiyorum ve kazanabileceğim kesinlikle daha fazla zaman var. Fakat son dönemde kendime daha fazla güveniyorum. Bu güzel."

Tsunoda, Alex Albon'un Türkiye'den itibaren kendisine yardım ettiğini doğruladı.

"Alex, Türkiye'den bu yana bana yardım ediyor, çok yardımcı oluyor. Bir seansın ardından durumu nasıl geliştirebileceğime dair bir fikrim varsa, sorabilir ve söylediklerimin doğru olup olmadığını onaylamasını isteyebilirim."

"Bazen düşünmemiş olabileceğim bazı farklı fikirler sunuyor, Bunları pist üstünde deneyebilir ve karşılaştırabilirim. Yarış hafta sonunda daha hızlı ilerleyebilirim, bu açıdan Alex bana kesinlikle yardım ediyor."

"Bu beş yılda gerçekten çok deneyimi var. Bu açıdan ona minnettarım. Onunla çalışabildiğim için mutluyum."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images