Tsunoda: "Ben bir Fernando Alonso taraftarıyım"

Yuki Tsunoda Formula 1'deki üçüncü sezonunda fakat sürekli olarak gelişiyor ve her geçen yıl daha da iyi performans sergiliyor.

Gelişmesi gereken çok fazla alan olduğunu söyleyen AlphaTauri sürücüsü, Alonso'nun performansını takip ettiğini ve iki kez Formula 1 şampiyonunu örnek aldığını belirtti.

Tsunoda, "Formula 1'e başladığımdan beri diğer sürücülerden ama özellikle Fernando Alonso'dan çok şey öğreniyorum."

"2021 Macaristan'da Lewis Hamilton beni zorladı, elimden geleni yapmama rağmen dört tur sonra beni geçti. Sonrasında Lewis'e karşı Fernando savunma yaptı ve bu mücadeleden çok şey öğrendim."

"Aracı pistte nasıl konumlandırdığına ve hangi virajlarda Lewis'ten uzaklaşmaya çalıştığına dikkat ediyordum. Hamilton'ın orta hızdaki son virajı doğru şekilde geçmesi zordu çünkü kirli havadaydı. Fernando bunu biliyordu ve son virajda Lewis'le arasını mümkün olduğunca açmaya çalıştı ve böylece düzlükte onu geçmesini engelledi."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu mücadeleyi izlerken çok şey öğrendim ve benzer durumda kaldığım Türkiye Grand Prix'sinde Lewis'in ataklarına karşı kendimi bu şekilde savundum. Fernando'yu mümkün olduğunca taklit etmeye çalıştım ve bu sayede Lewis'i sekiz tur boyunca geride tuttum."

"Tüm pilotlara büyük saygı duyuyorum ama ben bir Fernando Alonso taraftarıyım. Suzuka'ya gittiğimizde 12 yaşındaydım ve babam bana Fernando'nun son virajda beyaz çizgiye mümkün olduğunca yakın sürdüğünü ve her tur çok iyi gittiğini söyledi."

"O zamandan beri Alonso'nun performansını takip ediyorum. Onunla yarıştığıma hâlâ inanamıyorum. Bu inanılmaz bir şey - bu olaylardan 13 yıl sonra onunla yarışacağımı asla hayal edemezdim."

"Fernando çok arkadaş canlısı ve konuşması hoş bir adam. Geçen yıl onunla kask takası yapmak istiyordum ama bunu ona soramayacak kadar gergindim. Sonra geçen yıl bir gün kendisi yanıma geldi ve 'Yuki, hadi kasklarımızı değiştirelim!' dedi."

"Şaşkına dönmüştüm ama ne kadar mutlu olduğumu belli etmemeye çalıştım. Utanmıştım ama çok mutluydum ve değişimden sonra hemen babamı aradım."

"Fernando ile yarıştığıma hâlâ inanamıyorum. Bu inanılmaz bir şey." dedi.