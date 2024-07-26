Tsunoda, Belçika GP için grid cezası aldı!

RB, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarış için Yuki Tsunoda'nın güç ünitesini tamamen değiştirmeyi tercih etti.

Bu, Japon pilotun Belçika GP'ye en arkadan başlayacağı anlamına geliyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre RB, egzoz hariç tüm motor parçalarında sınırda olan Tsunoda'yı, sezonun ilerleyen yarışlarında rahatlatmak amacıyla bu hafta sonu için güç ünitesinin tamamını değiştirdi.

Spa'nın geçişe uygun doğası göz önüne alındığında, bu cezanın burada çekilmesi şaşırtıcı değil.

Tsunoda dışında Max Verstappen'in de bu hafta sonu yeni bir içten yanmalı motora geçmesi ve sadece bir parça değişeceği için de 10 sıra ceza alması bekleniyor.

Diğer RB sürücüsü Daniel Ricciardo da Tsunoda ile aynı güç ünitesi sayısına sahip. Fakat RB, bu hafta sonu Ricciardo'ya yeni bir motor vermeyecek.

RB yarış direktörü Alan Permane Spa'da yaptığı açıklamada, “Yuki burada bu yılki beşinci güç ünitesine geçecek ve en arkadan başlayacak."

"Ricciardo tarafında ise önümüzdeki birkaç yarışta neler olacağını bekleyip göreceğiz.” dedi.

Bu değişiklikler Sergio Perez, Ricciardo, Tsunoda ve Liam Lawson'ın Red Bull/RB koltukları için çekiştiği bir dönemde geldi.