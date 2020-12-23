Tsunoda: "Başlangıçta sürüş tarzımı değiştirmeyeceğim"

Yuki Tsunoda, başarılı bir Formula 2 sezonunun ardından gelecek yıl AlphaTauri ile Formula 1'de yarışacak.

AS gazetesine konuşan Japon sürücü, "Formula 1'de yarışmam için gereken süper lisansı almak için tüm yıl boyunca çok çalıştım. Sezonun ilk yarısında sorunlar yaşadım ama sezonun ikinci yarısında işleri doğru şekilde yapmayı başardım ve şampiyonada üçüncü oldum. Beni destekleyenlere gerçekten teşekkür ederim."

"AlphaTauri için seçilmemi sağlayan şeylerin ne olduğunu bilmiyorum, ama tek turdaki hızım olabilir. Formula 2'de dört pole pozisyonu kazandım. Helmut Marko bunu beğendi."

"Yarışlardaki zaferlerimi ve lastiklerle çalışma şeklimi de hesaba kattı, çünkü bu da önemli. Özellikle Bahreyn'deki ilk yarışta, son sıradan altıncı sıraya çıktığım zaman geçiş yapma yeteneğimi de takdir etti. Dahası, aşınmış lastiklerle en iyi zamanı yaptım. Bunun belirleyici bir rol oynayıp oynamadığını merak ediyorum!"

"Kontrat önüme konulduğunda terliyordum! (gülüyor) İmzayı atarken kalemi tutmak benim için zordu. Sonra Helmut Marko ve Christian Horner ile el sıkıştım."

"Abu Dhabi testi iyiydi. Modern bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçmek benim için yeni bir deneyim. Orta lastiklerle olabildiğince çok tur atmak ve araca alışmak zorunda kaldım. Bence bunu başardım. Sabah mühendislerle konuşmak için sık sık piste çıkıp, kısa bir süre sonra geri döndüm. Öğleden sonra uzun sürüşler yaptım ve lastiklerle nasıl çalışılacağımı buldum."

"Ayrıca yumuşak lastiklerle birkaç sıralama simülasyonu da yaptım ve iyi bir tur atarak beşinci oldum. Güzel bir deneyimdi. Antrenman yapmam gerekiyor ve Formula 1'deki kuvvetlere dayanabilmek için boyun kaslarımı güçlendirmeye çalışacağım."

Yuki Tsunoda, Carlin Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2021 hedefleri sorulduğunda Japon pilot, "Bir çaylağım ve en azından sezon ortasına kadar sürüş tarzımı değiştirmek istemiyorum. Hatalar yapabilirim, ancak limitleri bulmak için bir Formula 1 aracının davranışı hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmem gerekiyor."

"Hızlı bir takım arkadaşım var ve her şeyi kendi başıma çözmenin benim için kolay olacağını sanmıyorum, ki bu yüzden ondan çok şey öğrenmek istiyorum."

"Sonuçlara ulaşmak için sürüş tarzımın ne kadar iyi çalıştığını ve nerelerde kaybettiğimi anlamak istiyorum. Zaferler ve podyumlar için savaşmak isterim ama asıl önemli olan takım için mümkün olduğunca çok puan kazanmak." yanıtını verdi.

Merak edilen şeylerden bir tanesi de Tsunoda'nın Red Bull programına nasıl katıldığı.

Bu konu sorulduğunda Tsunoda, "Honda, Temmuz ayında Formula 3 testi için Avrupa'ya gitmemi teklif etti. Ama o zaman Japonya Formula 4'teki ikinci yılımı geçiriyordum. Bana göre o noktada Red Bull ile gelecek yıl Formula 3'e geçmem konusunda hiçbir görüşme yoktu."

"Sanırım Red Bull programının neredeyse tüm katılımcıları test yapmak adına Hungaroring'e geldi. Birlikte çalıştık ve birbirimizin önüne geçmeye çalıştık. Katılımcılar arasında Formula 3'ün lideri Dan Ticktum da vardı ve mükemmel bir hız ortaya koydu. Ancak ben daha hızlıydım."

"Benim için çok ilginçti. Anladığım kadarıyla Helmut Marko, dereceleri görmüş ve Honda'ya beni sormuş. Her şey Red Bull programına katılmam istendiğinde başladı."

"Tabii ki Red Bull bana sponsor oldu. Fakat iyi sonuçlar almasaydım programdan çabucak çıkarılırdım. Başarılı olursanız daha fazla destek ve Formula 1'de çalışma şansı elde edebilirsiniz. Ama burası çok karmaşık bir dünya. Ferrari ve Renault'da neredeyse hiç finansal destek olmadığını duydum."

"Red Bull sürücüsü olduğum için mutluyum. Eğer sonuçlar elde edersem, maksimum destek alıyorum." dedi.

En çok kiminle savaşmak istediği sorusuna Japon pilot, "Belirli bir kıyas noktam yok, ancak Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Fernando Alonso ile savaşmak istiyorum. Özellikle Hamilton ve Alonso ile... Onların Fuji'deki yarışını hatırlıyorum, o zaman yedi veya sekiz yaşındaydım. Şimdi onlarla kendim savaşabileceğim. Bu harika." dedi.