Tsunoda, Bahreyn testlerindeki erken DRS kullanımına açıklık getirdi

Tsunoda, testlerin son gününde attığı en hızlı tur ile, testleri ilk sırada tamamlayan Red Bull pilotu Max Verstappen'in sadece 0.093 sn gerisinde 2. olmuştu.

Ancak testleri çok yakından takip eden isimler, Tsunoda'nın hızlı turunda DRS'yi normalden çok erken açtığını, bu sayede düzlükte avantaj kazandığını fark ettiler.

Bahreyn'de resmi DRS alanı, son viraj çıkışından 170 mt sonra başlıyor ancak Tsunoda o turunda o noktaya gelmeden DRS'yi açmıştı.

Tsunoda, testlerin son gününde DRS sisteminin kontrolünde değişiklik yapıldığını ve bu sayede resmi DRS alanı dışında onu kullanabildiğini söyledi. Yani önceki günlerde pistin farklı noktalarında DRS tuşuna basılsa dahi DRS aktif olmazken, son günkü değişiklikle DRS, resmi alan dışında da aktif olmuş. Normalde DRS pilotların ilgili düğmeye basmasıyla ancak DRS alanları arasında aktif oluyor.

Tsunoda, "Genelde, testlerde bile, yarışlarda olduğu gibi DRS'yi aktivasyon çizgisini geçmeden kullanamazsınız. Ancak ben o gün kullanabildim. Sanırım o gün seansı farklı bir şekilde ayarladılar."

"Onu zaman kazanmak ya da kötü bir niyetle erkenden açmadım. Ancak kullanma hakkı vermişlerse, kullanabilirsiniz. Öyle değil mi? Ayrıca bunu yapan kişinin sadece ben olmadığımı tahmin ediyorum. Diğerleri de aynısını yapmıştı."

"Bununla birlikte, sadece 50 metre erken açtım. Yani tur zamanı açısından bu 0.2 ya da 0.3 sn manasına gelir. Tur başına 0.6 ya da 0.7 sn gibi bir katkısı yoktu. Ancak yine de erken kullanmış olduğum gerçeği değişmiyor..." dedi.

AlphaTauri en hızlı dereceyi DRS desteğiyle elde etse de takım AT02'nin gücünden ve dayanıklılığından memnun kaldı.

Tsunoda, yeni aracın çok dengeli olduğunu bu yüzden virajlarda istediği gibi aşırı agresif dönemediğini söyledi.

Tsunoda, "Aracın kullanımı ister kolay, ister zor olsun. AT02 aşırı stabil, bu yüzden onunla düzgün bir şekilde dönmem zor."

"Aracın arka tarafının yol tutuşu aşırı gazla, bu yüzden ön tarafın dönmesi zorlaşıyor. Ancak pürüzsüz bir şekilde dönmezseniz, ön lastiklerin yol tutuşu azalıyor ve kaymaya başlıyorlar. Bu yüzden pürüzsüz bir şekilde dönmemiz gerekiyor."

"Verstappen'in aracı direksiyon açısı büyük olduğunda dönebiliyor, öyle değil mi? Bir noktaya kadar öyle bir araca sahip olmak güzel olur. Bir miktar istikrarsızlık olursa, iyi bir tur çıkarmak daha kolay olabilir. Buna benzer bazı şeyler var. Bu yüzden henüz Red Bull'a göre nerede olduğumuzu bilmiyorum." dedi.