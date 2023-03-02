Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

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AlphaTauri geçen yıl gridin en yavaş araçlarından birisine sahipti ve son yıllardaki en kötü yıllarından birisini geçirip, yılı dokuzuncu bitirdi.

Fakat bu yıl yeni AT04 ile durumun daha iyi olduğu konusunda umut var.

Takımla üçüncü yılına girmeye hazırlanan Yuki Tsunoda, Bahreyn GP öncesi şöyle dedi: "Bahreyn'deki testler sorunsuz geçti ve araç hakkında pek çok bilgi toplamamızı sağladı. Aracın sahip olduğu sınırlamaları, olumlu ve olumsuz yanlarını tespit ettik ve bunların hepsi ilk yarış hafta sonuna girerken bize yardımcı olacak."

"Geçen yılki araçla karşılaştırıldığında, kesinlikle geliştiğimiz noktalar var fakat üzerinde çalışmamız gereken alanlar da var."

"Genel olarak testler iyi geçti - tüm takımlar arasında en fazla mesafeyi biz tamamladık. Hem yarış hem de tek tur temposuna baktık ve dayanıklılık anlamında iyi göründük. Dayanıklılık geçen sezon başımızı ağrıtan bir konuydu. Dolayısıyla bu konuda geliştiğimiz için mutluyum. Şimdi önemli olan bu ivmeyi korumak."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: AlphaTauri

"Geçen yılki araç özellikle hızlı virajlarda yeterince yere basma gücü üretmiyordu. Bu yüzden araç kayıyordu ve lastikleri koruyamıyorduk. Bu alanda ileriye doğru büyük bir adım attığımızı fark ettim."

"Lastik özellikleri de geçen yıla kıyasla değişti. Özellikle yarış temposunda farklı davrandıklarını fark ettim, bu yüzden uyum sağlamam gereken çok şey var."

"Lastiklerin aşınma seviyesi oldukça yüksek görünüyor, ancak testlerde çoğu zaman yüksek sıcaklıklarda sürüş yaptım. Hafta sonunun ana seanslarında ise hava daha serin olacak."

"Testlerden sonra güç ünitesinden memnun olduğumu söyleyebilirim. Bence geçen yılkinden daha iyi"

"Bu sezon amacım hafta sonu boyunca tutarlı olmak ve Pazar günleri daha iyi bir performans göstermek. Her zaman olduğu gibi %100'ümü vereceğim."

Nyck de Vries ise AlphaTauri ile katılacağı ilk yarış için heyecanlı.

"Sezonun ilk yarışı için kesinlikle hazırım. Sadece son beş, altı, yedi aydır değil, hayatımın büyük bir bölümünde bu anı bekliyordum. Bu an için hazırım."

"Testler iyi geçti. Çok sayıda tur attık ve programımızı tamamladık, araç hakkında çok şey öğrendik ve pek çok farklı şeyi kontrol ettik."

"Önümüzdeki hafta sonu için pek çok bilgiyi analiz etmemiz gerekiyordu. Orta grup çok sıkı olduğu için güç düzenini değerlendirmek zor, fakat bu grupta mücadele edebilmeyi umuyoruz."

"Bence 0.2 saniye bile pist pozisyonunda büyük bir fark yaratabilir. Hafta sonundan hafta sonuna güç düzeni muhtemelen değişecek. Artık her şey daha zor olacak ama biz mümkün olan en iyi işi yapmaya hazırız."