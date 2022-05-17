Tsunoda: "Artık büyük beklentilere girmek yerine sadece işime odaklanıyorum"

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Formula 1 tarihine bakıldığında sadece üç Japon sürücü podyuma çıkmayı başardı. Bu isimler Aguri Suzuki, Kamui Koabayashi ve Takuma Sato'ydu.

Şimdi Japonya'yı Formula 1'de Yuki Tsunoda temsil ediyor ve genç sürücü geçen yıl beklentilerin epey altında kalırken, istikrarlı sonuç almakta zorlandı.

Formula 2 kariyeri boyunca yedi podyum alan Japon sürücü, bu yıl istikrar yakalamakta zorlansa da, genel anlamda geçen yıldan daha iyi görünüyor.

Tsunoda, daha önce podyuma çıkma normalden daha fazla zorlamasına neden olduğunu ve şu anda buna odaklanmadığını söyledi.

Tsunoda, Japonya adına yarış kazanan ilk isim olup olamayacağı sorusuna, "Şu anda bunu ben de bilmiyorum."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Aracı geliştirmek adına sadece içerisinde bulunduğum duruma ve mevcut performansıma odaklanıyorum."

"Aynı zamanda mümkün olduğunca çok puan toplamayı hedefliyorum. Elbette bir podyum fırsatı olursa bunu kazanmak için her şeyi yapacağım. Bunu yapmak güzel olur ama şu anda gerçekten tüm bu şeylere odaklanmıyorum."

"Geçen yıl sezonun ilk yarısında podyum ya da iyi sonuçlar elde etmeye çalıştım. Beklentim o kadar yüksekti ki çok fazla hata yaptım çünkü her an, virajlarda sürekli olarak zorladım."

"Şu anda tüm bu şeyler hakkında düşünmeye çalışmıyorum."

"Şu an sadece içerisinde bulunduğum durumdan keyif almaya odaklanıyorum, takımla yakından çalışıyorum ve mümkün olduğunca çok puan kazanmak istiyorum."

"Elbette bunu yaparken galibiyet alırsam ya da podyuma çıkarsam, o da harika olur." cevabını verdi.