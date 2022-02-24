Tsunoda: "Aracımız hızlı görünüyor"

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Barselona testinin ilk gününde yeni AlphaTauri'yi Yuki Tsunoda kullandı ve Japon sürücü toplamda 121 tur atıp, günü yedinci bitirdi.

Takım, dayanıklılık sorunları olmadığı için planlanan programı sorunsuz şekilde tamamlayabildi.

Testin ardından konuşan Tsunoda, ilk günün ardından oldukça pozitif göründü.

Tsunoda, "Günümüz oldukça verimli geçti ve takım adına testlere iyi bir başlangıç oldu."

"Yeni 2022 aracını ilk kez tam olarak deneyimledik, bu nedenle yapılan tüm çalışmalar, yeni aracın özelliklerini anlamak adına inanılmaz derecede önemli çünkü bu araçlar temelde geçen yıldan çok farklılar."

"Bugün mümkün olduğunca çok tur atmak ve farklı ayarlarla çalışmak çok önemliydi. İstediğimiz her şeyi yapmayı başardık. Takımın hâlâ üzerinde çalışması gereken bazı şeyler olduğunu gördük fakat işlerin gidişatından memnunuz."

"Araç bugün gerçekten dayanıklıydı, mümkün olduğunca çok veri toplamamız gerekiyordu ve bunu yapmayı başardık."

"İlk yarıştan önce elimizde beş günlük test daha var ve aracın oldukça hızlı göründüğü zaten ortada. Fakat Bahreyn'deki sıralama turlarına çıkana kadar gerçek güç düzenini bilemeyeceğiz." dedi.

Yeni AT03'ü perşembe günü Pierre Gasly sürecek.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images