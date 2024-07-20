Tsunoda: "Araç ilk yarışlardaki gibi güçlüydü"
Visa Cash App RB pilotları, Macaristan’da aracın performansından memnun.
Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında VCARB 01’in performansında oldukça memnundu.
İlk antrenman seansını on ikinci, ikinci antrenman seansını sekizinci sırada tamamlayan Daniel Ricciardo: "Aracın hissiyatı, denge ve tabii ki bugün aldığımız sonuçlardan çok memnunum."
"İlk seansın ardından, ikinci seanstaki gelişimden dolayı çok daha mutluyum çünkü o seanstan sonra yapmamız gereken birkaç iş olduğunu hissetmiştim."
"İkinci antrenman oldukça güçlüydü. Mücadelenin içindeyiz."
"Hem düşük hem de dolu depoda araçtan oldukça memnunum. Evet bu sadece bir antrenman ama iyi geçen cuma günlerinden biriydi. Yarın yeni bir gün, bu gece bazı ayarlar deneyip yarın yola devam edeceğiz," dedi.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images
Son haftalarda takım arkadaşı ile oldukça sıkı bir rekabetin halinde olan Yuki Tsunoda ise şunları söyledi: "Takım olarak bizim için iyi bir gündü ve ilk seansta mücadeleye iyi başladık."
"İkinci seansta pistte yaşadığımız bazı aksaklıklar ve aracımdaki sorunlar planlarımızı biraz değiştidi."
"Herkes yarış simülasyonu yaparken, ben ise temiz bir tur atmakta zorlandım. Genel olarak, takım ilk yarışlarda olduğu gibi güçlü bir performans gösterdi. Bu yüzden enerjimiz pozitif."
Enes Erdemirel
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