Tsunoda: "Araç hızlıydı ama ben hata yaptım"
Yuki Tsunoda, aracın sıralama turlarında beklentilerini karşıladığını ancak kendisinin hata yaptığını söyledi.
Tsunoda, Singapur GP sıralama turlarında Q2'de elenen pilotlardan biri oldu.
Seansta nelerin yanlış gittiği sorulduğunda Japon pilot, şunları söyledi: "14. virajda lastikleri kilitledim ve düz gittim, bu benim hatamdı."
"İnanılmaz sinir bozucu çünkü araç hızı gerçekten iyi görünüyordu: Q1 iyiydi, araç beklentileri karşılıyordu. Her neyse, belki çok fazla risk aldım ama bu kilitlenmeyi beklemiyordum, bu yüzden gerçekten üzücü."
"Sanırım bu konuda bir şeyler yapmalı, yaklaşımımı değiştirmeli veya yeniden odaklanmalıyım çünkü son birkaç yarışta hiç düzgün bir tur atamadım."
Red Bull pilotu Verstappen'in sıralama seansında Tsunoda'yı engellediği görülmüştü. Şampiyona lideri bu sebepten inceleme altına alınsa da kendisine herhangi bir ceza çıkmadı.
Bu engelleme hakkında Tsunoda, "Belli ki takım ile aralarında bir yanlış anlaşılma var. Belki de hiçbir şey bilmiyordu. Sorun değil, böyle şeyler olabiliyor." şeklinde yorum yaptı.
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