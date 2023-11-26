Tsunoda: "Altıncılık hoş bir sürpriz oldu!"

AlphaTauri, sıralama turlarının yıldızlarından birisiydi ve hızlı isimleri geçerek aracını altıncı cebe yerleştirmeyi başardı.

Mutlu olup olmadığı sorusuna Tsunoda, "Kesinlikle bu kadar yüksek bir pozisyonda olmayı beklemiyordum, özellikle dün çok zorlanmıştık."

"Fakat bugün çok güzel geçti, özellikle sıralama turları eğlenceliydi. Ekip çok iyi bir iş çıkardı."

"Getirdiğimiz güncelleme kağıt üzerinde iyi görünüyordu ve bize kesinlikle gelişim şansı sağladı."

"Fakat dengenin kendisi önceki yarışlara kıyasla çok farklı olduğu için, bizi biraz olumsuz etkiledi. Başlangıçta neler olduğunu anlamakta güçlük çektik."

"Verileri analiz ettik, değişiklikler yaptık. Her seansta adım adım ilerlemeyi başardık, bu da bize sıralama turları için ekstra güven verdi ve özellikle dünden bugüne her çok farklıydı, çok daha iyiydi."

"Takım bunun için harika bir iş çıkardı. Harika bir ilerleme kaydettik." cevabını verdi.

Ricciardo'nun geride kalmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda ise, "Grid birbirine inanılmaz yakın, bugün de çok yakındık. O kadar da uzakta değildi, sadece grid çok yakındı."

"Bugün benim için iyi bir gündü. Fakat yarın daha güçlü bir şekilde geri dönecektir." cevabını verdi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Tsunoda iyi puanlar alırsa, AlphaTauri sezonu Williams'ın önünde bitirebilir.

Tsunoda, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Arkada birkaç hızlı araç var, ancak lastik aşınması burada çok fazla gibi görünüyor. Bu yüzden belki yarın sürpriz şeyler olabilir."

"Bu yüzden her şeyi bir araya getireceğiz, yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. En önemli şey bu; temiz bir yarış çıkarmak."

"Mümkün olduğunca yukarıda olmak istiyorum. Eğer yedinci olursak, bu Franz Tost için en iyi hediye olacak. Bu yüzden odaklanmaya devam ediyoruz."

"İlk onda bitirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum, bu yüzden elimden geleni yapacağım." dedi.