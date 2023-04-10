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Tsunoda: "AlphaTauri, düzlük hızı eksikliğini çözmek için kanatsız yarışmalı"

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Formula 1 takımının düzlük hızı eksikliği telafi etmek için Azerbaycan'da "kanatsız" yarışmak zorunda kalacağını öne sürdü.

Adam Cooper
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Tsunoda: "AlphaTauri, düzlük hızı eksikliğini çözmek için kanatsız yarışmalı"
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Tsunoda, yarışın büyük bölümünü McLaren'den Oscar Piastri ile mücadele ederek geçirdiği Avustralya Grand Prix'sini 10. sırada tamamladı.

Albert Park'ın hız ölçüm noktasında - ikinci zaman noktasında - en hızlı araç Sergio Perez'in Red Bull'uydu ve Meksikalı 339.9 km/s'lik bir hız yakalamıştı. Tsunoda ise 314.2 km/s hızla 17. sırada yer aldı.

Avustralya'da takımının yılın ilk puanlarını kazanmasının ardından konuşan Japon pilot, AT04'ün düzlüklerdeki performansını "korkunç" olarak nitelendirdi.

Motorsport.com'a konuşan Tsunoda'ya Bakü'deki sprint yarışı formatı sorulurken, Japon pilot şöyle dedi: "Çılgınca olacak. Fakat aynı zamanda bugün düzlükte büyük bir sürüklenmeye sahiptim ve düzlük hızı korkunçtu."

"Bakü'de düzlük hızı performansını artırmak için en azından kanatsız gitmeye ya da buna benzer bir şey yapmaya ihtiyacımız var."

Tsunoda, Avustralya'daki ilk seansta büyük bir hata yapmış ve yeni tabana hasar vermişti.

Takımın sadece iki yeni tabanı vardı ve Nyck de Vries kendi tabanını 2. seanstan  itibaren kullandı.

Tsunoda, "Kesinlikle benim hatamdı, eski tabanı kullanmak zorunda kaldım, ki bu da takım için ideal değildi."

"Bunun için özür diliyorum. Neyse ki performansımızdan maksimumu aldık. Performansımdan oldukça memnunum. Bu yüzden Bakü için sabırsızlanıyorum." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images


Tsunoda'nın Melbourne hafta sonundan çıkardığı en olumlu sonuç, 13. sıradan beşinci sıraya yükseldiği son yeniden başlangıçtı.

Fakat son kırmızı bayrağın ardından sıralama bir öncesine geri döndü ve Tsunoda yarışı 10. bitirmiş oldu.

"Potansiyel olarak beşinci sıraya yükselebilirdim. Olaylar benim arkamda oldu çünkü oldukça iyi başlamıştım ve 1. virajda altı aracı falan geçmiştim, bu yüzden olaylar olmasa beşinci ya da altıncı olabilirdim."

"Dolayısıyla biraz hayal kırıklığına uğradım ama olan oldu, normal pozisyonuma geri dönmek zorunda kaldım. 10. sıra kesinlikle pozitifti ve bu sonuçtan mutlu olmamız gerektiğini söyleyebilirim çünkü başından itibaren çok zor bir yarış geçirdim, bu yüzden puanla bitirmeyi beklemiyordum."

"Yine de tabii ki kırmızı bayraktan sonra biraz sinir bozucuydu. Kırmızı bayraktan hemen sonra yaptığımız start tamamen işe yaramazdı, hiçbir anlamı yoktu, boşu boşuna yakıt yaktık."

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