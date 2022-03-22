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Tsunoda: "AlphaTauri'nin rakipleri şu anda Williams ve Aston Martin"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Bahreyn'de puan aldığı için şanslı olduğunu ve şu anda hem Williams hem de Aston Martin'le sekizincilik için savaştıklarını belirtti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Tsunoda: "AlphaTauri'nin rakipleri şu anda Williams ve Aston Martin"
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Yuki Tsunoda, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışın çoğunluğunu puan barajının dışında geçirse de, son bölümde yaşanan olayların ardından sekizinci oldu.

Tsunoda, sonuçtan memnun olsa da, şu anda gridin en yavaş üç takımından birisi oldukları görüşünde.

Japon pilot şöyle dedi: "Elbette puan aldığımız için mutluyum fakat aynı zamanda bunu başardığımız için de biraz şanslıydık çünkü bu sonucu birkaç ismin yaşadığı problemler sayesinde aldık. Fakat her halükarda iyi bir başlangıç oldu."

"AlphaTauri'nin şu anda Aston Martin ve Williams ile birlikte şampiyona sekizinciliği için yarıştığını düşünüyorum. Kesinlikle kolay değil fakat gidilecek daha 22 yarış, hâlâ aracı geliştirmek için yapılacak çok şey var."

"Bu hafta sonu iyi miktarda veri topladık ve aracı nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz konusunda iyi bir fikrimiz var. Umarım yıl boyunca aracı iyi şekilde geliştirebiliriz."

"Aracın en büyük zaafı bence yüksek hızlı virajlar. Diğer araçlar kıyasla durum bu. Genel anlamda biraz yere basma gücü eksikliği yaşıyoruz. Haliyle dört tekerlekle birden kayma yaşamak çok kolay. Bu da lastikleri ısıtıyor ve ön tarafta kilitlenmeye neden oluyor."

Tsunoda, kendisi için kötü bir hafta sonu olmadığını da söyledi.

"Benim için o kadar da kötü değildi. Cumartesi günü biraz zorlandım fakat genel olarak oldukça tutarlıydım ve büyük bir hata yapmadım."

"Bu yüzden de oldukça mutluyum. Fakat aynı zamanda gelişmek için yapmak istediğim şeyler var. Örneğin sıralama turları bunlardan birisi. Pierre ile sürüş tarzlarımız çok farklı. Ayrıca lastik anlayışı konusunda yeterli olduğumu sanmıyorum. Yani öğrenecek çok şey var."

"Bu aracı öğrenmeli ve ona adapte olmalıyım. Sürüş tarzımı değiştirmek ve iyi performans göstermek için sahip olduğum bazı fikirler var. Bu yüzden adım adım ilerleyeceğim."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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