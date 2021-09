Tsunoda, AlphaTauri'nin kendisine yeni kontrat önermesine şaşırmış

Red Bull'un bünyesinde yer alan AlphaTauri takımı, bu haftanın başlarında Tsunoda ve Pierre Gasly'in 2022 yılında kendileri adına yarışmaya devam edeceğini doğrulamıştı.

Tsunoda bu yıl Formula 1'e büyük umutlarla geldi ancak yaptığı hatalarla herkesi hayal kırıklığına uğrattı ve Japon sürücü de bu durumun farkındaydı.

İtalya Grand Prix'si öncesinde konuşan Tsunoda, "Açık konuşmak gerekirse sezonun ilk yarısı oldukça tutarsızdı."

“Kendi açımdan, gelecek yıl burada kalacak olmama biraz şaşırdım. Her şeyden önce takıma teşekkür etmek istiyorum."

"2022'de kendimi kanıtlama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu yıl mümkün olduğunca çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

AlphaTauri'nin kararına neden şaşırdığı sorusuna yanıt veren Tsunoda, sezon boyunca yaptığı çok sayıda hataya dikkat çekti.

"Hatalar yapmaya devam ettim ve takıma çok fazla paraya mâl oldum. Özellikle Macaristan'daki 1. antrenman seansında duvara çarpıp bütün bir seansı, hatta neredeyse iki seansı mahvettiğimde, sezonun ilk yarısını bitirmek adına en iyi yolda değildim."

"Franz [Tost, takım patronu] ve Helmut [Marko, Red Bull'un danışmanı] daha tutarlı sonuçlar almamı, daha fazla sürüş yapmamı ve ayrıca seanslarda daha disiplinli olmamı istiyordu. Oysa ben sezonun ilk yarısında kendimi geliştiremedim."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, walks away from his car after spinning out in practice

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images