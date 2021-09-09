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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Tsunoda, AlphaTauri'nin kendisine yeni kontrat önermesine şaşırmış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, bu yıl yaptığı hatalardan sonra İtalyan ekibi kendisine yeni bir Formula 1 kontratı önermesine şaşırdığını söyledi.

Tsunoda, AlphaTauri'nin kendisine yeni kontrat önermesine şaşırmış

Red Bull'un bünyesinde yer alan AlphaTauri takımı, bu haftanın başlarında Tsunoda ve Pierre Gasly'in 2022 yılında kendileri adına yarışmaya devam edeceğini doğrulamıştı.

Tsunoda bu yıl Formula 1'e büyük umutlarla geldi ancak yaptığı hatalarla herkesi hayal kırıklığına uğrattı ve Japon sürücü de bu durumun farkındaydı.

İtalya Grand Prix'si öncesinde konuşan Tsunoda, "Açık konuşmak gerekirse sezonun ilk yarısı oldukça tutarsızdı."

“Kendi açımdan, gelecek yıl burada kalacak olmama biraz şaşırdım. Her şeyden önce takıma teşekkür etmek istiyorum." 

"2022'de kendimi kanıtlama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu yıl mümkün olduğunca çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

AlphaTauri'nin kararına neden şaşırdığı sorusuna yanıt veren Tsunoda, sezon boyunca yaptığı çok sayıda hataya dikkat çekti.

"Hatalar yapmaya devam ettim ve takıma çok fazla paraya mâl oldum. Özellikle Macaristan'daki 1. antrenman seansında duvara çarpıp bütün bir seansı, hatta neredeyse iki seansı mahvettiğimde, sezonun ilk yarısını bitirmek adına en iyi yolda değildim."

"Franz [Tost, takım patronu] ve Helmut [Marko, Red Bull'un danışmanı] daha tutarlı sonuçlar almamı, daha fazla sürüş yapmamı ve ayrıca seanslarda daha disiplinli olmamı istiyordu. Oysa ben sezonun ilk yarısında kendimi geliştiremedim."

"Karışık duygular içindeydim, çünkü bazı şeyler benim için işe yaradı ve bazıları yaramadı. Bu yüzden takımın kararına şaşırdığımı söyledim."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, walks away from his car after spinning out in practice

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, walks away from his car after spinning out in practice

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Tsunoda, Bahreyn GP sonrası F1'in motor sporları şefi Ross Brawn tarafından yıllardır Formula 1'e gelen en iyi çaylak olarak yorumlanmıştı.

Ancak Imola ve Paul Ricard'daki sıralama turlarında pahalıya patlayan hatalar yaptı ve kendisiyle ilgili kafalarda soru işaretleri oluşmasına yol açtı.

Sezona olan yaklaşımı hakkında konuşan Tsunoda, yaşadığı sorunlardan sonra kendisine olan güvenini kaybettiğini kabul ediyor.

"İlk F1 yarışıma çıktığımda ne olacağını bilmiyordum ve neredeyse her seansta her şeyimi verdim. O noktada kendimi çok iyi hissettim ve  çok iyi sürdüğümü düşünüyordum."

"Bence özellikle Imola'daki sıralama turlarından sonra biraz güven kaybettim. Her seferinde hata yapmaya devam ettim, bu yüzden her şeye baştan başlamaya ve güven yakalamaya çalıştım."

"F1'de bunu yapmanın bu kadar zor olmasını beklemiyordum çünkü alt kategorilerde büyük bir hata yapsam ya da duvara çarpsam bile özgüvenimi asla kaybetmezdim. Yani ana sorun buydu. Bu yüzden kendimi geliştirmeye çalışıyorum, daha tutarlı turlar atmaya ve tutarlı seanslar geçirmeye çalışıyorum."

"Ayrıca sezon başında beklentiler gerçekten çok yüksekti. Açıkçası ilk yarışın iyi geçtiğini düşünüyorum. Ancak bundan sonra her seans ve her yarış giderek daha kafa karıştırıcı hale gelmeye başladı ve bu da bir sarmal haline geldi."

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