Tsunoda: "AlphaTauri'den ayrılmayı düşünmüyorum"

Çaylak sezonunda epey zorlanmasının ardından insanların kafasında soru işaretleri bırakan Tsunoda, son iki yıldır her yarış performansını arttırmakta.

Bu sezon ilk on yarışta Nyck De Vries'e büyük üstünlük kuran Tsunoda'nın karşısında artık daha önemli bir rakip var: Daniel Ricciardo.

Performansının kendisini mutlu ettiğini belirten Tsunoda ile diğer takımların da ilgilendiği konuşuluyor, ancak Japon pilotun hedefi Red Bull'da yarışma fırsatı yakalayabilmek.

Total-Motorsport.com'a konuşan Tsunoda, "Red Bull ailesinin bir parçası olduğum için mutluyum."

"Bir pilot olarak diğer takımların ilgisini çekmek güzel, ancak AlphaTauri'de işler yolunda. Beni her zaman destekliyorlar. Dolayısıyla diğer takımlarla ilgilenmiyorum."

"Eğer bir şekilde Red Bull'a geçebilirsem bu harika olurdu. Ancak bunun dışında geleceği fazla düşünmüyorum, AlphaTauri'den ayrılmak için de bir sebebim yok."

"Helmut [Marko] ile biraz konuşma fırsatım oldu, kendisi performansımdan memnun -en önemlisi de bu."

"İşlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Bu konular beni pek etkilemiyor, yarışlara odaklanmaya devam ediyorum."

"Yine de Helmut'tan olumlu yorumlar almak güzeldi, böyle devam edeceğim." dedi.