Tsunoda: "AlphaTauri, sezonu beşinci bitirebilir"

Şu anda Alpine ve AlphaTauri, kıyasıya bir beşincilik rekabeti içerisine girmiş durumdalar. Genel olarak son yarışlarda AlphaTauri'nin saf hız anlamında gayet iyi olduğu görülüyordu.

Son yarışlarda performansını artıran genç yetenek Yuki Tsunoda, sezonu Fransız ekibin önünde bitirebileceklerini düşünüyor.

Tsunoda, "Sezon sonunda şampiyona beşinciliğini alabileceğimize dair iyi bir güvene sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Şu andan itibaren, son yarışa kadar her yarıştan puan almak gerçekten önemli olacak."

"Özellikle benim için kolay olmayacak çünkü Abu Dhabi dışında yarıştığım diğer tüm pistler benim için yeni. Yani kolay olmayacak ama aynı zamanda iyi bir aracımız ve iyi bir takımımız var. Bu yüzden beşinciliği alabileceğimize eminim." dedi.

Tsunoda son yarışlarda ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

Açıklamalarında Japon pilot, "Son iki yarışta üçüncü bölüme kalmayı başardım ancak bunlar en iyi şartlarda olmadı. Takım arkadaşım üçüncü bölüme hep farklı lastik hamuruyla yani orta lastikle kaldı ve ben her zaman daha yumuşak lastiklerle üçüncü bölüme kaldım. Yarışta da hep biraz dezavantajlı oldum. Bu yüzden de durum iyi değildi ama aynı zamanda üst üste iki kez üçüncü bölüme kaldığım ve puan kazanma şansım daha yüksek olduğu için kesinlikle çok pozitif bir şey."

"Formula 1 diğer kategorilere kıyasla daha özel bir yer, eğer çok hızlı bir şekilde öğrenmeye çalışırsanız, bazen işler sürekli ters gidiyor. Umarım şu anda sahip olduğum hızda ilerlemeye devam edebilirim. Geçen yıl sezonun ikinci yarısında önemli bir ilerleme kaydettim ve umarım şimdi de öyle olur. Bakalım kalan beş yarış nasıl geçecek."

"Meksika yarışından önce, önceki yıllara ait araç üstü görüntülerini seyrettim ve simülatör çalışması yaptım. Bence pist diğerlerinden farklı, bu yüzden ilginç olacak. Aracı düşük yol tutuş şartlarında kullanmayı seviyorum ve bu yüzden hafta sonunu keyfini çıkarmaya çalışacağım." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images