Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Stroll: "İyi bir iş yaparsak, her hafta sonu puan alabilecek durumdayız" Sonraki / Vettel: "Red Bull, Perez'e 'kötü' takım emirleri vermemeli"
Formula 1 / Meksika GP Haberler

Tsunoda: "AlphaTauri, sezonu beşinci bitirebilir"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, şu anda oldukça yakın bir savaş içerisinde oldukları Alpine'i geçerek şampiyona beşincisi olabileceklerini düşünüyor.

Tsunoda: "AlphaTauri, sezonu beşinci bitirebilir"

Şu anda Alpine ve AlphaTauri, kıyasıya bir beşincilik rekabeti içerisine girmiş durumdalar. Genel olarak son yarışlarda AlphaTauri'nin saf hız anlamında gayet iyi olduğu görülüyordu.

Son yarışlarda performansını artıran genç yetenek Yuki Tsunoda, sezonu Fransız ekibin önünde bitirebileceklerini düşünüyor.

Tsunoda, "Sezon sonunda şampiyona beşinciliğini alabileceğimize dair iyi bir güvene sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Şu andan itibaren, son yarışa kadar her yarıştan puan almak gerçekten önemli olacak."

"Özellikle benim için kolay olmayacak çünkü Abu Dhabi dışında yarıştığım diğer tüm pistler benim için yeni. Yani kolay olmayacak ama aynı zamanda iyi bir aracımız ve iyi bir takımımız var. Bu yüzden beşinciliği alabileceğimize eminim." dedi.

Tsunoda son yarışlarda ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

Açıklamalarında Japon pilot, "Son iki yarışta üçüncü bölüme kalmayı başardım ancak bunlar en iyi şartlarda olmadı. Takım arkadaşım üçüncü bölüme hep farklı lastik hamuruyla yani orta lastikle kaldı ve ben her zaman daha yumuşak lastiklerle üçüncü bölüme kaldım. Yarışta da hep biraz dezavantajlı oldum. Bu yüzden de durum iyi değildi ama aynı zamanda üst üste iki kez üçüncü bölüme kaldığım ve puan kazanma şansım daha yüksek olduğu için kesinlikle çok pozitif bir şey."

"Formula 1 diğer kategorilere kıyasla daha özel bir yer, eğer çok hızlı bir şekilde öğrenmeye çalışırsanız, bazen işler sürekli ters gidiyor. Umarım şu anda sahip olduğum hızda ilerlemeye devam edebilirim. Geçen yıl sezonun ikinci yarısında önemli bir ilerleme kaydettim ve umarım şimdi de öyle olur. Bakalım kalan beş yarış nasıl geçecek."

"Meksika yarışından önce, önceki yıllara ait araç üstü görüntülerini seyrettim ve simülatör çalışması yaptım. Bence pist diğerlerinden farklı, bu yüzden ilginç olacak. Aracı düşük yol tutuş şartlarında kullanmayı seviyorum ve bu yüzden hafta sonunu keyfini çıkarmaya çalışacağım." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Stroll: "İyi bir iş yaparsak, her hafta sonu puan alabilecek durumdayız"
Önceki haber

Stroll: "İyi bir iş yaparsak, her hafta sonu puan alabilecek durumdayız"
Sonraki haber

Vettel: "Red Bull, Perez'e 'kötü' takım emirleri vermemeli"

Vettel: "Red Bull, Perez'e 'kötü' takım emirleri vermemeli"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı Meksika GP
Formula 1

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç" Meksika GP
Formula 1

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı Meksika GP
Formula 1

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı

Son Haberler

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, takım emrine neden geç uyduğunu açıkladı

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"

Bottas ve Verstappen arasındaki en hızlı tur mücadelesi bir "oyunmuş"
Formula 1 Formula 1

Bottas ve Verstappen arasındaki en hızlı tur mücadelesi bir "oyunmuş"

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı
Formula 1 Formula 1

Meksika'da en hızlı pit stopu Williams yaptı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.