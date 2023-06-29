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Tsunoda: "AlphaTauri, Red Bull ile işbirliğini çok daha erken arttırmalıydı"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Red Bull ile İtalyan ekip arasındaki işbirliğinin artmasından memnun.

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Yuki Tsunoda, AlphaTauri

AlphaTauri son yıllarda gerilemeye başladı ve bu yıl şampiyonayı  son sırada götürüyor. Hal böyle olunca takımda köklü değişiklikler yapılacak.

Gelecek yıl Franz Tost görevini bırakacak ve yönetim yapısı değişecek. Takımın adı değişecek ve muhtemelen Nyck de Vries'in yerini de başka bir isim alacak.

Ayrıca AlphaTauri, kurallar dahilinde izin verilen tüm parçaları Red Bull'dan alacak. 

Bugünkü basın toplantısında Tsunoda'ya takımın yeniden yapılanmasının uzun vadede takıma fayda getirip getirmeyeceği soruldu.

Japon pilotun yanıtı şöyle oldu: "Kesinlikle. Son iki yılda gördüğümüz performans seviyesi yeterli değildi, özellikle geçen yıldan beri istediğimiz yerin çok uzağındayız."

"Bu yüzden bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum, sonuçta bize bir daha şans verdiler ve pek bir ilerleme kaydedemedik, bu yüzden Red Bull ve AlphaTauri arasında daha fazla bağlantı olması iyi bir şey."

"Muhtemelen üç yıl önce de böyle olmalıydı fakat yapacak bir şey yok."

"Gelecek için oldukça iyimserim. Red Bull ile daha güçlü bir ilişkinin genel olarak daha iyi olacağını düşünüyorum."

"İsim olarak ne olacağını bilmiyorum, ki bunu ben de haberlerde gördüm. Takımın isminin değişeceğini ilk kez o zaman gördüm, bu yüzden beni çok etkilemeyecek bir şey."

"Bakalım nasıl olacak?"

Helmut Marko ile görüşüp görüşmediği sorusuna Tsunoda, "Sürekli konuşuyoruz ve şu ana kadar performansımdan gerçekten çok memnun, yani gerçekten çok mutlu."

"Şimdilik geçen yıldan daha rahat olduğumu söyleyebilirim. F1'de her şey olabilir, bu yüzden tam olarak emin olamayacağım ama sadece yarışıma odaklanıyorum ve işlerin nasıl gittiğine bakıyorum."

"Genel olarak durumun geçen yıldan daha iyi olduğunu söyleyebilirim." cevabını verdi.

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F1, Sprint Shootout lastik kurallarını değiştirdi
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