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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, AlphaTauri ile Misano'da piste çıktı

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Tsunoda, AlphaTauri ile Misano'da piste çıktı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Yuki Tsunoda, geçen hafta Imola'da yaptığı testten sonra bu kez Misano'da piste çıktı.

Yuki Tsunoda'nın Formula 1'deki öğrenme süreci hızla devam ediyor. Geçen yıl Formula 2'de yılın çaylağı seçilen Japon pilot, Mart ayında AlphaTauri ile Formula 1'de yarışacak.

Bundan ötürü Faenza merkezli ekip, genç sürücünün spora adapte olabilmesi için her şeyi yapıyor.

Geçen hafta Imola'da 2019 Toro Rosso STR14'le piste çıkan genç sürücü, bugün Misano'da yeniden piste çıktı.

Şu anda Japon sürücünün testi devam ediyor ve pistin olduğu bölgede 10 derecelik bir hava sıcaklığı var. Pist kuru olduğu için Tsunoda kuru zemin lastikleriyle sürüş yapabiliyor.

Tsunoda bütün gün aracı sürmeye devam edecek ve yeni sezon öncesinde deneyim kazanacak.

Takımların bu tarz testlerde en az iki yıllık F1 araçlarını kullanmasına izin veriliyor ve AlphaTauri bu tarz testler için 2019 aracını hazırladı.

Bu yüzden örneğin Ferrari 2018 aracını kullanırken, AlphaTauri 2019 aracıyla sürüş yapıyor.

 

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar AlphaTauri
Editör Marco Di Marco

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