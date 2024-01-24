Tsunoda, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı

2024 yılında kullanılan ilk F1 aracı 2022'de kullanılmaya başlanan AlphaTauri AT03 oldu.

Laurent Mekies liderliğindeki AlphaTauri, dünden bu yana F1 testleri için Imola'da bulunuyor. Bu kapsamda takımın Japon sürücüsü Yuki Tsunoda, yeni zemin etkili aralar dönemi için üretilen ilk araç olan AlphaTauri AT03 ile tekrar sürüş yapma fırsatı yakaladı.

Photo by: Davide Cavazza Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 nel test di Imola

Testler aslında dün başladı ve bugün kaldığı yerden devam etti. Sabah bölümü pist yüzeyinin donmasından ötürü geç başladı.

Güneşin kendisini göstermesiyle Tsunoda bir dizi tur attı ve hem kuru zem he de ıslak zemin lastiklerini denedi.

Testleri, öğleden sonra direksiyona geçmesi planlanan Daniel Ricciardo tamamlayacak. AlphaTauri, bu sayede sürücülerini yeni sezon öncesi hazırlamayı planlıyor.

Photo by: Davide Cavazza Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, nel test di allenamento dei piloti all'Enzo e Dino Ferrari

Faenza merkezli takım, 2023 sezonunu sekizinci sırada tamamladı ve sezon sonunda büyük bir yapılanmaya gitti.

Yakında takımın yeni adının bu hafta açıklanması planlanıyor.