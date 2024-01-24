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Formula 1 AlphaTauri Imola Ocak testi
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Tsunoda, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı

Faenza merkezli takım, 2024 sezonu öncesinde iki pilotu için Imola'da özel bir test seansı düzenleme kararı aldı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Yuki Tsunoda, AlphaTauri

2024 yılında kullanılan ilk F1 aracı 2022'de kullanılmaya başlanan AlphaTauri AT03 oldu.

Laurent Mekies liderliğindeki AlphaTauri, dünden bu yana F1 testleri için Imola'da bulunuyor. Bu kapsamda takımın Japon sürücüsü Yuki Tsunoda, yeni zemin etkili aralar dönemi için üretilen ilk araç olan AlphaTauri AT03 ile tekrar sürüş yapma fırsatı yakaladı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 nel test di Imola

Photo by: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 nel test di Imola

Testler aslında dün başladı ve bugün kaldığı yerden devam etti. Sabah bölümü pist yüzeyinin donmasından ötürü geç başladı.

Güneşin kendisini göstermesiyle Tsunoda bir dizi tur attı ve hem kuru zem he de ıslak zemin lastiklerini denedi.

Testleri, öğleden sonra direksiyona geçmesi planlanan Daniel Ricciardo tamamlayacak. AlphaTauri, bu sayede sürücülerini yeni sezon öncesi hazırlamayı planlıyor.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, nel test di allenamento dei piloti all'Enzo e Dino Ferrari

Photo by: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, nel test di allenamento dei piloti all'Enzo e Dino Ferrari

Faenza merkezli takım, 2023 sezonunu sekizinci sırada tamamladı ve sezon sonunda büyük bir yapılanmaya gitti.

Yakında takımın yeni adının bu hafta açıklanması planlanıyor.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
1 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
2 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
3 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
4 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
5 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
6 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
7 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
8 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
9 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
10 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
11 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
12 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
13 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
14 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
15 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
16 - 16

Fotoğraf: Davide Cavazza

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